Coronavirus, secondo morto a Borghetto. Il sindaco: “Situazione irreale, stringiamoci alla famiglia”

Borghetto Santo Spirito. Giornata complicata per la Liguria con il numero totale dei decessi che, a livello regionale, è salito a 19. Tra questi, anche un cittadino di Borghetto Santo Spirito, dove si è pertanto registrato il secondo decesso legato al Covid-19.

E il sindaco Giancarlo Canepa, attraverso la pagina Facebook del Comune, ha voluto dedicare un messaggio di vicinanza alle famiglie in questo difficile momento.

“Con grande dolore, – ha dichiarato il primo cittadino, – annuncio la seconda vittima borghettina di questa assurda e surreale situazione. Il nostro paese sta pagando un tributo altissimo, ingiusto e inaccettabile”.

“A nome mio personale e di tutta l’amministrazione porgo le più sentite condoglianze alle famiglie coinvolte. È il momento di unirci tutti insieme in un ideale abbraccio. Il miglior modo per rispettare il loro dolore è quello di attenersi tassativamente alle regole che ci sono state imposte, lasciando da parte incoscienza e egoismi personali per evitare che un domani siano altri a piangere per le nostre leggerezze”, ha concluso il sindaco.