Coronavirus, casi positivi a Borghetto. Il sindaco: “Attivati i protocolli dell’Asl e la protezione civile”

Borghetto Santo Spirito. “Per dovere di trasparenza informo la cittadinanza che sono confermati alcuni casi di positività al Covid-19 di persone residenti nel nostro territorio”. Ad annunciarlo è il sindaco di Borghetto Santo Spirito Giancarlo Canepa.

Che poi ceca di rassicurare: “I primi tamponi eseguiti non sono mai da considerarsi definitivi, infatti alcuni si sono poi rivelati negativi, quindi la prudenza e la cautela nella divulgazione di notizie non confermate è una regola imprescindibile. Tutti i protocolli sanitari previsti sono stati attivati dall’Asl”.

Il primo cittadino ha disposto l’apertura del Centro Operativo Comunale della protezione civile dalle 8 alle 20. La protezione civile svolgerà “compiti di divulgazione delle regole da seguire come da decreto del presidente del consiglio dei ministri sia alla cittadinanza che alle varie attività commerciali. Inoltre si occuperà di assistere eventuali necessità delle persone in quarantena obbligatoria che non possono uscire dai propri domicili. Invito tutti al pedissequo rispetto delle regole igienico sanitarie e di buon senso”.

“La protezione civile, il sottoscritto e tutti gli Enti preposti sono a disposizione per tutte le varie esigenze che dovessero rendersi necessarie”, conclude Canepa.