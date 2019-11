Valbormida. “Siamo come Genova dopo il crollo del ponte Morandi. La Val Bormida è isolata dal resto della regione e non ci sono vie percorribili per raggiungere Savona o Pietra Ligure in caso di emergenze sanitarie”.

L’apprensione dei valbormidesi per i disastri registrati in questa terribile fase di maltempo sta creando il panico generale. Il crollo del viadotto della A6 è un dramma ed è proprio l’assessore regionale alla Sanità, Sonia Viale, ad intervenire: “Regione Liguria e Asl 2 sono già in contatto con Regione Piemonte e Asl di Cuneo per garantire esigenze sanitarie finché la circolazione sarà interrotta”.

di 9 Galleria fotografica Crolla una porzione di viadotto sull'A6









di 9 Galleria fotografica Crolla una porzione di viadotto sull'A6









Le emergenze sanitarie che potrebbero verificarsi nelle prossime ore, pertanto, se non bastassero i servizi del presidio cairese, saranno dirottate verso gli ospedali di Mondovì o Cuneo.