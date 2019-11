Savona. Molte, moltissime le frane che si sono verificate nelle ultime ore in tutta la provincia. Le frazioni isolate non si contano: a Stella, a Ellera, a Marmorassi, a Roviasca, a Bardino Vecchio. Ma ce n’è una che probabilmente più di altre avrà pesanti ripercussioni nei prossimi giorni sulla vita di tanti savonesi, ed è quella verificatasi a Maschio.

In questo momento, infatti, la statale 29 del Cadibona è chiusa a causa di una imponente frana che ha invaso entrambe le carreggiate. Il rischio, secondo le prime informazioni, è che la chiusura possa protrarsi per diverso tempo: il problema infatti non è tanto liberare la strada, quanto garantire la stabilità del versante montuoso.

Al momento, considerando la presenza di altre frane lungo le direttrici per Acqui e Alessandria, l’unica via per raggiungere Savona dalla Valbormida e viceversa è l’autostrada A6.

Aggiornamenti in corso