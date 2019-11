Ponente. La mareggiata ha divorato la spiaggia di Laigueglia, portando detriti e sabbia sulla passeggiata. Il molo per precauzione è stato chiuso al pubblico, le barche dei pescatori sono state messe al riparo lungo la passeggiata.

Piazza Marconi, la piazza principale della città, si presenta interessata da detriti vari al suolo. Alcuni caruggi sono stati risparmiati dai rifiuti, oltre di natura legnosa, plastici, mentre le zone più esposte al mare non nascondono le cicatrici causate dalla violenta mareggiata che ha investito Laigueglia e altre città sulla costa come Alassio e Vado Ligure.

di 11 Galleria fotografica Albenga completamente sott'acqua: Centa sopra il livello di guardia









di 154 Galleria fotografica Allerta meteo rossa 23 novembre nel savonese









I maggior danni registrati in Laigueglia sono presso la sede della Scuola Vela, interessata dalla foga del mare che ha fatto “irruzione” all’interno della struttura; ma anche in Piazza Garibaldi e Piazza Marconi. Inoltre, si sono verificati due smottamenti in via Como e all’altezza del cimitero nuovo. Diversi gli scantinati allagati.

Agg. 10.50: a Varazze nella frazione di Alpicella l’acqua non è potabile, verrà messa a disposizione un’autobotte in Piazza IV Novembre per il rifornimento dell’acqua alla popolazione.

Agg. 10.40: diverse frane a Stella, tre frazioni isolate – il lago di Osiglia è invaso da fango e detriti, imbarcadero KO

Agg. 10.30: sempre critica la situazione a Ellera, la frazione resta isolata e raggiungibile solo dai mezzi di soccorso – LE IMMAGINI

Agg 10.15: a Spotorno altre 5 persone evacuate – LEGGI

Agg 10.10: a Tovo San Giacomo manca da ore l’acqua potabile – CLICCA QUI

LA DIRETTA DI IVG.it da ALASSIO:



LA DIRETTA DI IVG.it da LAIGUEGLIA:



CLICCA QUI PER LA CRONACA DELLA NOTTE