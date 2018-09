Team Laigueglia Karate: il corso smart per tutti

Laigueglia. Sono già ripresi i corsi di karate organizzati da oltre 15 anni dalla Polisportiva Laigueglia con tante novità dedicate ai suoi atleti ed alle loro famiglie.

Le prime lezioni hanno già visto la riconferma di tanti atleti di ogni età ed hanno attirato l’attenzione dei nuovi partecipanti che stanno approfittando delle due lezioni di prova gratuite per tutti.

Nell’ampio spazio del palazzetto accanto alla scuola in Via dei Cha si svolgono le lezioni articolate in vari gruppi e due turni differenti, seguite da cinque tecnici federali altamente qualificati tra cui due laureandi in scienze motorie. Gli allenamenti si attengono alle più recenti indicazioni federali e del Coni ed utilizzano le tecniche più innovative ed efficaci, in linea con la recente promozione del karate a sport olimpico.

Ai bambini più piccoli è riservato il corso Baby Karateka, dalle 18,30 alle 19,30, e sono seguiti in un percorso di sviluppo motorio ludico da due tecnici dedicati. I ragazzi più grandi, gli adulti e gli agonisti si allenano nel secondo turno, a partire dalle 19,30 e fino alle 21. Mentre i bambini ed i ragazzi si allenano le mamme più dinamiche hanno la possibilità di seguire un allenamento dedicato interamente a loro nel corso Active Moms, in un’atmosfera serena e rilassata.

L’ampio posteggio gratuito antistante la palestra, la possibilità di ottenere il certificato medico in loco con un medico dello sport, le valutazioni personalizzate ed i test funzionali svolti nell’arco dell’anno per ogni singolo atleta, le conferenze a tema sport & wellness aperte a tutta la cittadinanza e patrocinate dal Comune di Laigueglia, un calendario ricco di eventi (tra cui la festa per i 15 anni di affiliazione alla Fijlkam, unica federazione riconosciuta dal Coni per il karate in Italia), gare, manifestazioni, i questionari valutativi e tanto altro, rendono i corsi assolutamente smart.

Per informazioni e/o curiosità visitate il sito www.laiguegliakarate.weebly.com o la pagina Facebook Team Laigueglia Karate