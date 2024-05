Laigueglia, il team di Clusone vince la tredicesima edizione dello Sci di fondo on the beach

Laigueglia. La stella dell’Inter Evaristo Beccalossi ha dato il via alla tredicesima edizione di “Sci di fondo on the beach”. La manifestazione ludico-sportiva è stata organizzata dall’agenzia Eccoci con il contributo di Bottero Ski e del Comune di Laigueglia col sostegno diverse aziende del territorio e nazionali per aiutare la Fondazione Airc. A salire sul gradino più alto del podio è stata la squadra di Clusone sia nelle gare senior che junior.

Ai nastri di partenza moltissime squadre provenienti da tutta Italia: Clusone (BG), Ponte di Legno (BS), Serravalle Scrivia (AL), Valle Stura (CN), Pragelato (TO), Valle Pesio (CN), Valle Ellero (CN), Valsavarenche (AO) Prali (TO), Subiaco (ROMA). Un’edizione davvero speciale all’insegna della solidarietà e dell’inclusività che ha visto la partecipazione dello sci club Prali Special Olympics.

Le gare hanno visto impegnate le squadre nello sci di fondo (squadre ufficiali e squadre junior), biathlon, fat bike, “tiro allo slittino”, corsa con le ciaspole. A fare da cornice all’evento che si è svolto nella suggestiva cornice della spiaggia del borgo marinaro laiguegliese sono stati cinque super campioni: Elisa Brocard, Alessandra Merlin, Corrado Barbera, l’ex campione di sci alpino Luca Pesando ed anche un giovane plurimedagliato bergamasco Stefano Negroni.

“Un evento straordinario baciato dal sole. Dopo il torneo di beach volley, Laigueglia ha ospitato una manifestazione a livello nazionale. Domani ospiteremo il trail dedicato a Marco Foschi. Il borgo continua ad essere la capitale dell’outdoor e questo ci riempie di orgoglio” ha detto il sindaco Giorgio Manfredi.

“Quella di quest’anno – ha ricordato Marco Dottore, l’organizzatore – è stata un’edizione davvero speciale: sancirà il gemellaggio con un’altra manifestazione “Tra mare e cielo”, il trail memorial Marco Foschi in programma domenica 5 maggio, sempre a Laigueglia. Non mancheranno poi le curiosità e le novità a cominciare dalla partnership con la testata “Fondo Italia”.

Come detto la giornata è stata anche un’occasione per raccogliere fondi a favore della Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro che ha visto la collaborazione di Rossignol, Dynastar, Lange, Leki, Galup, Olio Raineri, Incantesimo Design, AV insegne, Acquario di Genova, Valle Pesio Servizi, Qui Laigueglia, Vivaio Montina. Tutta la giornata è stata trasmessa in diretta social sui canali di Tgevents Television e sulla web radio Radiojasper.it.