Finale scudetto, la Rari Nantes Savona non impensierisce la Pro Recco in gara uno: biancorossi sconfitti 8-5

Recco. Gara uno della finale scudetto 2023/2024 è della Pro Recco. I campioni d’Italia in carica hanno prevalso sulla Rari Nantes Savona per 8 a 5; un successo frutto di una buona prova di squadra dei biancocelesti, uniti e concentrati per tutto l’incontro.

Attenzione difensiva ed intensità non sono mancate da entrambe le parti; anche la Rari ha difeso bene, ma ha pagato le 3 reti subite nel primo tempo, che hanno fatto la differenza. La Pro Recco, però, ha dato l’impressione di avere sempre il controllo del match.

Sabato sera si disputerà il secondo incontro, a Savona. I biancorossi proveranno ad infliggere la prima sconfitta ai recchelini, sempre vittoriosi in questa Serie A1, per portare la serie a gara 3 e giocare la “bella” tra sette giorni a Recco. Se, invece, vincerà la formazione condotta da Sukno, sarà campione d’Italia.

Pro Recco – Bper Rari Nantes Savona 8-5

(Parziali: 3-0, 2-2, 2-1, 1-2)

C’è ancora l’espulsione di Durdic, con la parata di Nicosia.

La Rari Nantes beneficia ancora di una superiorità per fallo grave di Aicardi. Angelini vuole la quinta rete e chiama a raccolta i suoi. Viene accontentato da Figlioli che va a segno a 14″ dalla sirena, fissando il risultato sull’8 a 5.

Del Lungo si distende e respinge la conclusione di Vavic da posizione tre. Espulsione dello stesso Vavic, Zalanki non trova la porta.

Di Fulvio va nel pozzetto; Figlioli trova lo spazio per realizzare con un bel tiro al volo la quarta rete biancorossa dopo quasi sette minuti di astinenza a 2’37”. 8-4.

A 3’56” fallo grave di Bruni su Hallock. Time-out chiamato da Sukno. Nicosia respinge il tiro di Younger.

Fallo grave di Presciutti; palla al centro per Guidi che però non riesce a deviare verso la porta.

Nicosia respinge una conclusione di Condemi ma nulla può sul tiro fulmineo no look di Iocchi Gratta che realizza l’8 a 3 a 6’22”.

Quarto tempo. Il gioco resta fermo per alcuni minuti perché Cannella, dopo una testata fortuita con Vavic, deve essere medicato.

A 3″ dalla fine del tempo la Pro Recco va via in controfuga con Condemi che però viene ipnotizzato da Nicosia che respinge. Angelini protesta chiedendo un fallo su Rizzo che non è stato fischiato e viene ammonito. A 8 minuti dal termine la Pro Recco ha gara 1 nelle mani, avanti 7-3.

A 1’16” Erdelyi serve al centro Guidi, che subisce fallo da rigore da parte di Cannella. Il tiro dai cinque metri è trasformato da Rizzo. 7 a 3.

A 3’22” fallo grave di Iocchi Gratta che trattiene Guidi. Angelini chiama time-out. Erdelyi, però, perde palla in attacco. Cambio di fronte ed anche la Pro Recco fallisce una superiorità.

La Rari sembra pagare le energie spese per difendere nei primi due tempi. Iocchi Gratta va ancora al tiro e centra il palo.

A 4’59” nuovo massimo vantaggio per la Pro Recco. Cannella ha spazio per il tiro, la sua conclusione si infila sotto la traversa. 7 a 2.

Bella iniziativa di Younger, fermato con fallo grave da Patchaliev. Bravo Nicosia a respingere il tiro ad incrociare di Condemi.

Anche la Rari Nantes beneficia di una superiorità, ma non la sfrutta: il tiro di Durdic è respinto.

Prima azione del terzo tempo e Pro Recco subito a segno: fallo grave di Guidi e Younger mette la palla in rete per il 6-2 a 7’24”.

Nell’ultima azione del secondo tempo la Rari Nantes Savona guadagna una superiorità. Rizzo serve Patchaliev che si inventa un gran numero andando a bersaglio con una beduina a 1″ da metà gara. Pro Recco avanti 5-2 al cambio vasca.

Gran parata di Del Lungo su Erdelyi; fallo grave di Figlioli sulla ripartenza e Aicardi finalizza in rete la superiorità. 5 a 1 a 34″ dal cambio vasca.

Azione prolungata della Pro Recco. Nicosia para la stoccata di Iocchi Gratta. Palla ancora ai locali, espulso Rocchi che non esce prontamente dall’acqua e gli arbitri fischiano il rigore. Per Rocchi la partita finisce qui, a 1’19” da metà gara. Dai cinque metri il mancino Zalanki vede il proprio tiro respinto da Nicosia.

I biancorossi, con Figlioli mandato nel pozzetto, riescono ad evitare la conclusione contrastando Younger.

A 3’16” con l’uomo in più finalmente la Rari Nantes Savona si sblocca, con Campopiano: 4 a 1 dopo un buon giro palla.

A 3’36” cartellino rosso per Kakaris, espulso con sostituzione per gioco aggressivo.

Il computo falli gravi vede a quota 2 Durdic tra gli ospiti e Fondelli tra i locali.

Nicosia e poi Erdelyi salvano un pallonetto di Fulvio; la Rari rischia di subire la quinta rete. In fase offensiva, invece, i biancorossi non riescono ad esprimersi. Poco dopo Nicosia si oppone ad una conclusione di potenza di Di Fulvio.

Secondo tempo. Secondo fallo grave di Fondelli; un passaggio di Guidi è intercettato da Zalanki. Ingenuità di Durdic che prende il pallone e viene espulso; cambio di fronte e la Pro Recco sfrutta la superiorità con l’ex Iocchi Gratta: 4-0 a 6’27”.

La Rari fallisce una superiorità, poi Nicosia si oppone ad una conclusione di Di Fuvio, Il primo tempo si conclude sul 3 a 0 per i padroni di casa.

Patchaliev va nel pozzetto per fallo su Kakaris. Di Fulvio serve sul palo opposto Younger che con un tiro preciso, nonostante il tentativo di Figlioli, mette in rete il pallone del 3 a 0 a 1’59”.

Fallo grave di Durdic su Hallock. La Pro Recco sfrutta anche questa superiorità con Condemi che infila la palla sopra la testa di Nicosia 2 a 0 a 2’49”.

A 4’21” da giocare Pro Recco in vantaggio. Fallo grave di Rocchi, giro palla ed il mancino di Zalanki è vincente. 1 a 0.

Bruni viene mandato nel pozzetto; Zalanki viene fermato dall’ottima difesa savonese al momento del tiro.

Il primo fallo grave è fischiato a Fondelli; l’azione è vanificata da una infrazione di due metri di Bruni.

La prima palla al centro è di Di Fulvio; Presciutti mette la palla in rete ma gli arbitri avevano fischiato un fallo ad Aicardi a centroboa. Pro Recco che oggi ha a referto tre centroboa.

A Punta Sant’Anna, una delle poche piscine ancora scoperte del panorama nazionale, si gioca in una giornata risparmiata dalla pioggia, molto ventosa. Presente in tribuna Echenique; si gioca sotto lo sguardo del Ct Sandro Campagna. Il pubblico ha risposto bene: tutti esauriti i biglietti messi in vendita; circa 800 gli spettatori. Numerosi i ragazzi delle giovanili biancocelesti. Parte di una tribuna è però ancora inagibile.

L’atto finale del campionato di Serie A1 torna a parlare interamente ligure. Pro Recco e Rari Nantes Savona si trovano di fronte per contendersi il tricolore; la breve serie di finale, al meglio dei tre incontri, inizia oggi nella piscina Ferro, dove i biancocelesti scendono in vasca con l’intento di avvicinarsi al titolo numero 36. I biancorossi, che nella loro bacheca hanno 3 scudetti, tornano a giocare una finale tredici anni dopo l’ultima volta.

Il tabellino:

Pro Recco: Del Lungo, F. Di Fulvio (cap.), Zalanki 1, Cannella 1, Younger 2, Fondelli, N. Presciutti, Iocchi Gratta 2, F. Condemi 1, Kakaris, Aicardi 1, Hallock, Negri, G. Rossi All. Sandro Sukno.

Bper Rari Nantes Savona: Nicosia, Rocchi, Patchaliev 1, Figlioli 2, Vavic, Rizzo (cap.) 1, Cora, Bruni, Campopiano 1, Guidi, Durdic, Erdelyi, Da Rold, Bragantini. All. Alberto Angelini.

Arbitri: Bruno Navarra (Roma) e Riccardo Carmignani (Messina). Delegato Fin: Dante Saeli (Venezia).

Note. Superiorità numeriche: Pro Recco 6 su 13 più 1 rigore fallito, Savona 4 su 10 più 1 rigore realizzato.

Espulso Kakaris (R) a 3’36” del secondo tempo. Usciti per tre falli: Rocchi (S) a 1’19” del secondo tempo.

Ammonito Angelini nel terzo tempo.