Finale di ritorno playoff nazionali, Terni vs Cairese LIVE: novanta minuti per andare in Serie D

TERNI vs CAIRESE 0-2 (29′ Hernandez, 46′ Facello)

45’+4′ Finisce qui la prima frazione. 2-0 per la Cairese, manca ancora un tempo e i gialloblù potranno festeggiare l’approdo in Serie D.

45’+1′ Facello! La Cairese fa il 2-0! Ennesimo disastro difensivo dei locali con gli uomini di Boschetto che ne approfittano: palla dalla destra che entra in area, colpisce a rete Facello entrato da pochi minuti, poi ribadisce Hernandez. La palla sembrerebbe essere entrata sulla conclusione del centrocampista: ora la Cairese, a meno di clamorosi ribaltamenti, è praticamente in Serie D.

43′ Occasionissima per il Terni: Dianda spedisce a lato praticamente davanti al portiere su lato destro. Era la palla del 1-1.

42′ Anselmo ha preso un colpo precedentemente e non riesce a continuare: Boschetto lo sostituisce, dentro Facello

36′ Flaviani spara alto dalla lunga distanza: prima conclusione dei ternani quando siamo arrivati a poco meno di dieci minuti prima dell’intervallo.

33′ Primo cambio per il Terni: fuori Dida per De Sagastizabal.

31′ Ci riprova la Cairese con Silvestri, con la parata di Cunzi, Locali demoralizzati dalla rete di qualche minuto fa, ma è dall’inizio che non si vede particolare intensità nelle loro giocate.

29′ Rete! La Cairese è in vantaggio! Hernandez manda in paradiso i gialloblù! Mischia in area dopo il calcio di punizione battuto da Silvestri, con la palla che rimane in zona pericolante a seguito del colpo di testa di Sogno. L’attaccante argentino si fa trovare prontissimo: i valbormidesi sono ad un passo dalla Serie D.

25′ Altro giro, altro giallo: ammonito Bagnato del Terni FC.

23′ Si nota particolarmente l’importanza, anche solo a livello di presenza, di Gargiulo nella linea difensiva: l’esperienza del centrale argentino è nuovamente a disposizione di Boschetto nella partita più importante dell’anno.

20′ Altra ammonizione: questa volta è per Sassari.

19′ Controllo palla perfetto di Sogno che stoppa e calcia: pallone murato, timide proteste per un presunto tocco di mano.

17′ Bel triangolo al limite dell’area che vede Hernandez crossare in mezzo alla ricerca di un compagno: Cunzi devia in corner.

16′ Difende molto compatta la Cairese sugli attacchi degli umbri, non ancora così preoccupanti.

12′ Ammonito Pacilli, altro cartellino sventolato da Aratri.

10′ Ancora nessuna occasione pericolosa da segnalare, solo tanto nervosismo e gioco spezzettato.

8 Altro parapiglia in campo, questa volta l’arbitro prende provvedimenti: ammoniti Silvestri e Flavione.

3′ Nervi subito tesi dopo appena qualche minuto di gioco. La posta in palio è altissima, la Cairese deve stare attenta a non subire gol: realizzarlo, invece, vorrebbe dire essere praticamente a pochissimi passi dalla Serie D.

Si parte! Tribuna ospite gremita di tifosi gialloblù, arrivati in Umbria con i pullman messi a disposizione della società valbormidese.

Primo tempo

Le formazioni:

Terni: 1 Cunzi, 20 Dianda, 26 Flavioni, 23 Gaggiotti, 4 Dida, 3 Romeo, 32 Carletti, 22 Bagnato, 9 Tozzi Borsoi, 10 Pacilli, 19 Ronconi. A disposizione: 31 Ambrogi, 33 Valerio, 8 Leonardi, 99 Proietti Zolla, 5 Fabris, 27 Pucci, 18 Pescicani, 11 Lora Almonte, 21 De Sagastizabal. Allenatore: Borrello

Cairese: 1 Basso, 2 Garbarino, 3 Anselmo, 4 Boveri, 5 Gargiulo, 6 Graziani, 7 Sassari, 8 Turone, 9 Sogno, 10 Silvestri, 11 Hernandez. A disposizione: 12 Scalvini, 13 La Rosa, 14 Gjataj, 15 Lazzaretti, 16 Facello, 17 Bogarin, 18 Chiarlone, 19 Delishi, 20 Sow.

Dirige Aratri di Bari coadiuvato da Cammarota (Nola) e Cagiola (Roma 1).

Terni. La Cairese è pronta a vivere il capitolo conclusivo della stagione. A Terni per il lieto fine, “per ritornare granDi“, come recitava la campagna abbonamenti dell’estate scorsa. I gialloblù sono in vantaggio per 4-2, ma occhio alla forza degli umbri. In casa sono ancora più letali, con un tifo sempre molto partecipe: servirà l’ultimo “killer instict” dell’anno per compiere il tanto desiderato salto di categoria. Boschetto opta per un 3-5-2, rientrano Gargiulo e Hernandez. Basso scelto dal primo minuto a difendere i pali gialloblù.