Rari Nantes Savona, Polti lancia una frecciata alla Pro Recco: “Li ringrazio perché ho potuto assistere alla partita dalla tribuna”

Recco. La Bper Rari Nantes Savona non è riuscita a mettere i bastoni tra le ruote della corazzata Pro Recco in gara uno della finale scudetto, uscendo sconfitta dalla piscina Ferro col punteggio di 8 a 5.

Il presidente della società biancorossa, Daniele Polti, a fine partita commenta: “Non c’è rammarico, però forse nei primi minuti del primo tempo potevamo fare meglio, è stato un peccato aver perso qualche occasione fin quando l’incontro si era mantenuto sulla parità. Però sapevamo chi avevamo contro, eravamo consapevoli della difficoltà dell’incontro”.

Polti si toglie un sassolino dalle scarpe. “Sono rimasto molto colpito dal loro pubblico, praticamente inesistente. A proposito di questo, volevo ringraziare il presidente della Pro Recco per avermi invitato a bordo piscina, è stato veramente un piacere, lo ringrazio di cuore – dichiara con sarcasmo -. Sicuramente a Savona non farò come ha fatto lui. Però questo mi ha dato la possibilità di stare molto vicino a quei grandissimi tifosi di Savona che hanno incitato la squadra in maniera molto decisa”.

Tornando all’aspetto sportivo, il numero uno della società savonese dimostra di crederci ancora: “Poco fa sono andato negli spogliatoi; rimaniamo molto fiduciosi per la gara di ritorno, dove speriamo di battere questa corazzata”.