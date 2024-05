La Rari Nantes spinta dalla “Zanelli” gremita per la Finale Scudetto, i tifosi: “Una bolgia, ce lo chiede la squadra”

Savona. Già nell’immediato post Gara 1 si notava come il pensiero di dirigenti e staff tecnico della Rari Nantes Savona non fosse tanto al fresco 8-5 con cui la Pro Recco si era aggiudicata l’incontro, ma alla partita in casa di sabato sera.

Si parlava di una cornice di pubblico delle grandi occasioni e di una possibile coreografia per spingere Rizzo e compagni all’impresa. Rumors confermati dal volantino che il gruppo di sostenitori più caldi distribuirà prima della partita per chiamare a raccolta tutta la piscina.

Un clima incandescente, come auspicava anche il presidente Polti, in cui potrebbe trovare spazio anche qualche “stoccata” all’allenatore recchelino Sukna, non di certo nelle grazie della tifoseria biancorossa.

Il match prenderà il via alle 20,30 e si prospetta il tutto esaurito. Non solo quindi i tifosi storici e tanti ragazzi delle giovanili ma anche molte persone attratte dalla seconda finale di prestigio dopo quella della Len Euro Cup della scorsa stagione.

Dal punto di vista di quanto si è visto in piscina, nella prima gara la Pro Recco aveva messo in discesa la partita nel primo periodo. Dal secondo in poi, pur dando la sensazione di essere in controllo i parziali sono stati in equilibrio e la strigliata di Sukna ai suoi nell’intervallo non è passata inosservata. Difficilissimo, ma come dice Angelini bisogna farsi trovare pronti all’imponderabile.

Questo il contenuto del volantino

In occasione dell’incontro odierno, i ragazzi della curva chiedono la collaborazione, e soprattutto, la partecipazione del pubblico savonese, che sarà presente in piscina, per spingere la nostra Rari all’impresa. Pertanto, chiediamo a chi fosse un po’ più “temerario”, di venire direttamente insieme a noi a tifare, sennò agli altri, che occuperanno la Tribuna, di partecipare attivamente sia con la coreografia, con la voce e i battiti di mano, seguendo le indicazioni della curva. Non pensiamo che ci sia da spiegare quanto possa essere importante, se non determinante, avere tutto il pubblico che fa un tifo incessante, piuttosto che avere una piscina che sembra un teatro. I ragazzi in vasca lo hanno anche chiesto a gran voce, e quindi facciamo vedere che il savonese, quando c’è bisogno, non sta seduto passivamente, ma è capace di fare diventare la Zanelli una vera e propria bolgia. Noi siamo pronti, e sicuramente faremo la nostra parte ora tocca anche a teche stai leggendo, fare la tua. Accendi la passione e sostieni i tuoi colori.