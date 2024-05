Bper Rari Nantes Savona – Pro Recco 0-8

A metà partita la Pro Recco conduce 8 a 0. I biancocelesti possono già considerare nella propria bacheca il 36° scudetto.

A 30″ da metà gara Rizzo commette fallo da rigore e Younger è implacabile. 0 a 8.

Non c’è partita, nonostante gli sforzi dei giocatori biancorossi di provare a riaprirla. A 50″ da metà gara in superiorità Younger segna il 7 a 0.

Fallo da rigore a 2’03”. Cannella trasforma. La Pro Recco si porta sul 6 a 0.

Rari Nantes Savona contro Pro Recco, le immagini della finale scudetto

A 3’00” va a bersaglio anche Cannella. La Pro Recco dilaga. 0 a 5.

A 3’56” Iocchi Gratta fa poker dal centro. 0 a 4.

A 5’14” la Pro Recco fa tris con Presciutti.

Superiorità Pro Recco, fallita. Ripartenza e l’uomo in più è per la Rari ma Del Lungo dice no a Vavic. I biancorossi non riescono a sfondare il fortino difensivo recchelino.

Secondo tempo. Erdelyi mette la palla in rete ma a gioco già fermo. Strozzato in gola l’urlo dei tifosi.

L’ultima azione del tempo è ancora con uomo in più per la Rari, ma Del Lungo para il tiro di Rizzo. La prima frazione si chiude sul 2 a 0 per gli ospiti.

Controfuga Pro Recco, Cannella si trova a tu per tu con Nicosia e lo batte. 0-2 a 29″ dalla fine.

Condemi va nel pozzetto, la conclusione di Durdic è respinta. Prosegue l’azione della Rari, espulso Kakaris ma anche questa superiorità non va a buon fine.

La Rari non riesce a concludere a rete, difesa recchelina efficace. Anche i biancorossi, con un gran pressing, riescono a limitare le conclusioni della Pro Recco.

Assist di Echenique per Hallock che da centroboa la spinge in rete. Pro Recco in vantaggio. 0 a 1 a 5’56”.

Prima palla al centro del Recco, la difesa savonese sventa l’azione, boato del pubblico. Ambiente caldissimo.

Quattro giorni dopo gara uno, vinta 8-5 dai campioni d’Italia in carica, Rari Nantes Savona e Pro Recco tornano ad affrontarsi nella serie che assegna lo scudetto 2024. Se a vincere saranno i biancocelesti, festeggeranno il 36° titolo tricolore della loro storia; se prevarranno i biancorossi, si andrà a gara tre mercoledì.

I precedenti stagionali sono tutti in favore della Pro Recco, che ha vinto tutti e quattro gli incontri disputati nell’annata sportiva in corso e tutti con almeno 3 reti di scarto. Per colmare questo divario la Rari si affida anche al suo pubblico: sono più di milletrecento gli spettatori giunti nella piscina di corso Colombo, tutta esaurita, per spingere la squadra condotta da Angelini.

Il tabellino:

Bper Rari Nantes Savona – Pro Recco 0-8

(Parziali: 0-2, 0-6

Bper Rari Nantes Savona: Nicosia, Rocchi, Patchaliev, Figlioli, Vavic, Rizzo (cap.), Cora, Bruni, Campopiano, Guidi, Durdic, Erdelyi, Da Rold, Bragantini. All. Alberto Angelini.

Pro Recco: Del Lungo, F. Di Fulvio (cap.), Zalanki, Cannella 3, Younger 2, Iocchi Gratta 1, Presciutti 1, Echenique, F. Condemi, Kakaris, Aicardi, Hallock 1, Negri, G. Rossi All. Sandro Sukno.

Arbitri: Mirko Schiavo (Palermo) e Massimo Calabrò (Macerata). Delegato Fin: Giovanni Lo Dico (Capaci).

Note.