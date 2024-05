Fiera a Cengio, cultura , concerti, mostre, mercatini e auto d’epoca: ecco gli appuntamenti da non perdere nel weekend

Savonese. A Cengio arriva una fiera con bancarelle, street food e animazione per bambini, ma nel fine settimana ci sarà spazio anche per molti altri eventi enogastronomici come “Il cundigiun” a Varazze” e a Salea la Festa della Parrocchia, appuntamenti culturali, concerti, mercatini, mostre d’arte ed esposizioni di auto d’epoca. Ma ora entriamo nel dettaglio degli appuntamenti da non perdere sabato e domenica.

A LOANO UN MERCATINO VINTAGE

Sabato 25 maggio su Lungomare Garassini a Loano si terrà una nuova edizione di “Vintage, modernariato e dintorni”, la manifestazione dedicata alle “cose vecchie” organizzata dall’Associazione Culturale e Ricreativa E20 Free.

Dalle 9 alle 20 sulla passeggiata a mare di Loano decine di espositori provenienti da Liguria, Piemonte e Francia presenteranno una selezionata raccolta di mobili d’epoca e oggetti realizzati nel corso del Novecento e non solo: porcellane e cristalli, quadri d’autore, tappeti prestigiosi, bronzi, vasi e sculture.

Troveranno inoltre spazio oggetti curiosi e le classiche “cose della nonna”, ancora amate da un vasto pubblico, ed anche ogni genere di collezione come libri, stampe, militaria ed oggetti di modernariato, secondo la moda degli ultimi tempi che predilige il vintage caratteristico e ormai introvabile dei nostri anni ’70.

Per informazioni contattare il numero 328.2625309.

IL CUNDIGIUN A VARAZZE

Il Comune di Varazze è lieto di annunciare l’ottava edizione di “Il Cundigiun”, la manifestazione gastronomica che celebra i piatti tipici del nostro entroterra. L’evento si terrà il 25 e 26 maggio, trasformando le vie di Varazze in un vibrante palcoscenico di sapori e tradizioni, il tema di quest’anno sarà “California Dreamin’”. La sagra, conosciuta anche come “Varazze in Sagra”, rappresenta un’opportunità unica per tutte le frazioni del territorio di scendere in centro e partecipare a un grandioso festival di street food. Gli stand saranno distribuiti nei borghi di Varazze, offrendo una vasta gamma di piatti tradizionali e specialità locali, serviti in diverse piazze cittadine. Ogni piazza ospiterà una frazione del gusto, dove i visitatori potranno assaporare le prelibatezze preparate con cura dalle associazioni locali.

A CELLE RADUNO DI AUTO D’EPOCA

E’ uno dei borghi più belli della Riviera, ideale per ospitare un raduno d’epoca e rendere ancora più suggestivo questo paese pittoresco del Ponente Ligure. Dal 24 al 26 maggio Celle Ligure fa un tuffo nel passato ed è pronto ad ospitare le signore della strada ante ’40. Vetture storiche che sono pronte a mettersi in mostra per il raduno “Viaggiando nel Tempo”. Ad organizzare la manifestazione è Michele Miresse amico fraterno di Mario, con il Comune di Celle Ligure in collaborazione con il Club Ruote d’Epoca Riviera dei Fiori di Villanova d’Albenga. Quest’anno il raduno sarà ancora più prestigioso perchè sarà intitolato all’amico Mario Garbolino scomparso lo scorso anno, un modo commovente per onorare la sua passione e amicizia del papà delle auto d’epoca.

“Mario era un appassionato e compagno di viaggio nel mondo delle Auto d’Epoca sempre presente con entusiasmo e professionalità, un ricordo prezioso che porteremo sempre con noi”, spiegano gli organizzatori.

A CAIRO LA FIERA DEL LIBRO

Dal 23 al 26 maggio prossimi, si svolgerà a Cairo Montenotte la seconda edizione della Fiera del Libro, un evento imperdibile per gli amanti della lettura e della cultura che anche per il 2024 avrà come titolo “Libri, Passaporto per il Mondo”. L’esperienza positiva del 2023 ci ha entusiasmati e ci ha fornito tutta l’energia per realizzare la seconda edizione, arricchita di appuntamenti legati al libro e alla lettura, per un’esperienza coinvolgente e stimolante per lettori di tutte le età.

Il tema “Libri, Passaporto per il Mondo”, riflette l’idea che attraverso la lettura possiamo esplorare mondi nuovi, scoprire culture diverse e arricchire le nostre menti. La fiera del libro offrirà un’ampia selezione di attività, promuovendo la diversità e l’inclusione attraverso la conoscenza e la comprensione reciproca.

Nei quattro giorni della manifestazione ci saranno molti appuntamenti e si tratteranno molti temi, dall’economia al turismo, dalla condizione della donna alla storia recente, dal Medioevo alla natura, da Calvino al nostro territorio; ci saranno momenti dedicati ai bambini, con laboratori didattici e presentazioni di libri per i ragazzi; gli studenti delle scuole superiori presenteranno interessanti progetti letterari e naturalistici. A tutto ciò si aggiungeranno una mostra fotografica dedicata al libro con foto di oltre 100 fotografi da tutta l’Italia, una mostra di pittura di Gianni Pascoli, letture itineranti a cura del gruppo teatrale cairese “Uno Sguardo dal Palcoscenico”, un aperitivo letterario a cura del professor Franchelli e infine due spettacoli teatrali: con la compagnia del Teatro Sacco e con Enzo Paci, noto attore genovese, protagonista del recente film “Com’è umano lui” su Paolo Villaggio. Lorenzo Chiarlone e il neonato gruppo di animatori di turismo culturale effettuerà, nei giorni della Fiera, visite guidate al centro storico di Cairo alla scoperta di curiosità storiche e tradizionali della nostra città.

A SALEA FESTA DELLA PARROCCHIA

Domenica 26 maggio, la parrocchia di San Giacomo Maggiore organizza a Salea la festa parrocchiale con sagra gastronomica.L’evento si terrà nell’area della famosa Sagra del Pigato (posti al coperto) a partire dalle 12 fino al tardo pomeriggio. Saranno preparati piatti della tradizione locale e base di: carni alla brace e torte Pasqualine, pomodori della Piana di Albenga, salame e pecorino, dolci fatti in casa e buon vino.

Il ricavato sarà devoluto in beneficenza per i lavori di restauro della Chiesa Parrocchiale. Ci saranno giochi campestri per grandi e piccini e un ampio parcheggio.

FESTA A CENGIO

La Fiera del Primo Maggio prevista a Cengio per mercoledì primo maggio è stata spostata a domenica 26 maggio causa maltempo. Per l’occasione ci saranno bancarelle con merci varie, banchetti delle associazioni, street food e divertimento per i bambini (ci sarà anche un gonfiabile ad accesso gratuito offerto dalla Pro Loco di Cengio).

La fiera si svilupperà tra via Padre Garello, via Marconi, piazza San Giuseppe e piazza M. Partigiani dove anche tutte le attività commerciali saranno aperte.

KARTING IN PIAZZA A SAVONA

Il rispetto delle regole salva la vita. Siamo orgogliosi di poter annunciare che l’Automobile Club d’Italia ha assegnato all’Automobile Club Ponente Ligure, una tappa della prestigiosa manifestazione “ Karting in Piazza”2023 che ogni anno prevede solo 9 tappe sul territorio nazionale. La manifestazione si svolgerà a Savona in Piazza Sisto IV nelle giornate del 24 e 25 maggio 2024, la partecipazione è gratuita e sarà regolamentata secondo le modalità prescelte dall’Automobile Club Organizzatore dell’evento.

Karting in Piazza è un format originale ideato da Acisport e che si svolge con grande successo dal 2013 ed ha già raggiunto oltre 20.000 bambini in circa 50 location selezionate.

La manifestazione, organizzata dall’AC Ponente Ligure col supporto di ACISport SpA, si svolgerà in uno spazio appositamente allestito con supporti tecnici avanzati per accogliere i bambini di età compresa tra i 6 ed i 10 anni cui sarà insegnata in allegria l’educazione stradale.

A SAVONA TORNA IL MEMORIAL GAMBETTA

Domenica 26 maggio 2024 torna la “34° Camminata Panoramica – 31° Memorial Nicola Gambetta” organizzato dalla Polisportiva S.Francesco Savona A.S.D. con il patrocinio di Provincia e Comune di Savona e con il contributo della Fondazione De Mari; la manifestazione podistica, aperta a tutti, è ormai diventata con gli anni una tradizione e un appuntamento fisso per gli sportivi e i cittadini savonesi. L’appuntamento per tutti quelli che vogliono trascorrere una giornata diversa dal solito è quindi per domenica 26 maggio presso il Parco del Convento dei Cappuccini da dove alle 9.30 partirà la manifestazione; per gli iscritti, oltre alla maglietta della manifestazione, sono a disposizione riconoscimenti per i primi tre assoluti maschili e femminili e di categoria, premi speciali per i partecipanti più giovani e meno giovani ed inoltre coppe o trofei per i gruppi.

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Un super programma per questo fine settimana con l’Asd #Asinolla di Pietra Ligure

SABATO 25 MAGGIO alle ore 11.00 GROOMING – in compagnia dello staff di AsinOlla una attività di pulizia e cura dei cavalli prima del consueto giro all’interno del parco – e BATTESIMO DELLA SELLA, dove i più piccoli potranno avvicinarsi al mondo dell’#equitazione

Alle ore 14.00 A SPASSO CON SANTIAGO, il pony del #parconatura di #pietraligure pronto a regalare ancora sorprese ed emozioni…

DOMENICA 26 MAGGIO alle ore 10.00 A PASSO D’ASINO con lo slow #trekking assieme agli amici asinelli.

Alle ore 14.00 torna il PONY AGILITY, con il mini pony Santiago, guidato dai bambini, pronto ancora a cimentarsi in percorsi, salti e giochi in campo.

Ricordiamo, oltre alle possibili attività con #asini e #cavalli su prenotazione, il servizio bar-ristoro, postazioni con tavoli, barbecue, merende e aperitivi, oltre a eventi privati, compleanni, cerimonie…

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

