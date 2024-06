Savona, addio a Mauro Olivieri: era il presidente dell’associazione che tutela la chiesetta della Madonna degli Angeli

Savona. È mancato Mauro Olivieri. Affezionato alla chiesetta della Madonna degli Angeli. Lui, anima e presidente dell’Associazione GPN2010 che da anni si batteva per la tutela e la salvaguardia di questo spettacolare scorcio che guarda Savona dall’alto. Se ne è andato ieri. Era molto stimato e conosciuto.

“Amico del cuore, come nessun altro lo è stato per me – lo ricorda l’amica Daniela Amato che è anche la vicepresidente dell’associazione -. Da Comitato di genitori, poco più che improvvisato, siamo diventati una ODV, di cui Mauro era con me socio fondatore e questo, solo grazie alla sua determinazione. Alla base di tutto il nostro impegno c’è sempre stato l’amore per la nostra città, con la sua storia e le sue tradizioni, il nostro desiderio di salvare la chiesa della Madonna degli Angeli e l’ambiente naturale che la circonda”.

“In questi anni – continua – ha dato tutto se stesso, senza risparmiarsi mai con la pazzia di chi crede davvero nei sogni. Porto con me ogni attimo condiviso con lui mentre cercavamo di portare un po’ di giustizia ove non c’era più”.

Una notizia che ha rattristato moltissime persone: “Mauro resterai per sempre l’anima della ‘tua’ associazione, non ti dimenticheremo mai. La tua assenza sarà per sempre la più forte presenza. Ti vogliamo bene”.

Lunedì 17 giugno alle 10 l’ultimo saluto nella parrocchia della Santissima Annunziata del Chiappeto di Genova.