Dal sold out all’Arena di Verona alla cena di leva con gli amici: Annalisa torna nella sua Carcare

Carcare. Dal concerto sold out all’Arena di Verona, alla cena di leva con i suoi amici d’infanzia. Nonostante il grande successo che ha travolto Annalisa, la regina delle hit italiane non manca mai di tornare nella sua Carcare per stare con la sua famiglia e i suoi affetti.

E così è successo ieri sera, quando si è riunita insieme ai suoi compaesani classe 1985 per godersi una bella cena, condividere ricordi e raccontarsi novità, l’anno prima dell’arrivo dei 40 anni.

Una tradizione, soprattutto in Valbormida, quella delle cene di leva che Annalisa non ho voluto perdersi. Per vivere ancora quella normalità di casa che le è sempre stata molto cara e che ora, a causa dei numerosi impegni, riesce a godersi meno.

Ma lei non dimentica che da Carcare è cresciuta e dalla Valbormida è partita per un viaggio che l’ha portata al successo e a riempire arene e palasport in tutta Italia, sfornando un tormentone dopo l’altro e guadagnandosi la stima di pubblico e critica.