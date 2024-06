Schiarita per la Verallia di Carcare, entro luglio la produzione torna al 50%

Carcare. Verallia Italia annuncia il riavvio parziale del sito di Carcare dopo un periodo di inattività di quasi otto mesi, dovuto prima al rifacimento del forno fusorio e successivamente alla necessità di adattamento della capacità produttiva alle dinamiche di mercato.

Una prima accensione del forno, nell’ambito delle necessarie attività propedeutiche, avver per lunedì 24 giugno, in seguito, stando all’incontro odierno tra azienda e sindacati di categoria, entro il mese di luglio la produzione tornerà almeno al 50% delle sue capacità.

“Abbiamo deciso di riprendere parzialmente la produzione sul sito di Carcare perseguendo esclusivamente un principio di sostenibilità sociale che, al pari di quella economica ed ambientale, è alla base della strategia e dei valori del Gruppo” afferma Luca Bollettino, direttore HR e Comunicazione.

“Le persone e le loro famiglie, la salvaguardia delle competenze professionali consolidate sullo stabilimento, un dialogo sociale aperto e continuo con tutte le parti sociali sono sempre state al centro dei nostri pensieri e delle nostre azioni, è giunto il momento di dare un segnale costruttivo e di fiducia al territorio”.

Nel secondo semestre l’adattamento della capacità produttiva di Verallia Italia proseguirà quindi con altre modalità, ma sempre rispondendo alle sollecitazioni di un contesto di mercato alquanto complesso ed incerto.

Da parte sua Marco Ravasi, amministratore delegato di Verallia Italia, conferma la presenza industriale in Valbormida, ma lancia un forte segnale di allarme: “In questi mesi non abbiamo mai parlato di chiusura dello stabilimento di Carcare. Intendiamo rimanere un punto di riferimento per il territorio savonese, ma vorremmo avere rapidamente un confronto reale con le istituzioni locali e nazionali per colmare dei gap che stanno diventando zavorre”.

“Localmente soffriamo la carenza di infrastrutture e servizi cruciali, tra cui l’assenza dell’alta tensione per il sito di Carcare. Al Governo chiediamo di adottare misure che tutelino il comparto del vetro cavo italiano, mantenendolo competitivo rispetto ad una concorrenza extra UE che non gioca con le stesse regole dal punto di vista della sostenibilità sociale ed ambientale” conclude.

Soddisfazione da parte delle organizzazioni sindacali impegnate in questi mesi nella vertenza sul sito produttivo carcarese, a tutela dei suoi 105 dipendenti: “Una buona notizia, finalmente, con la ripartenza seppur parziale delle lavorazioni industriali dello stabilimento, che comporterà anche la fine della cassa integrazione” affermano.

“E’ stata accolta da parte della proprietà la nostra richiesta, indispensable per garantire una sostenibilità sociale e lavorativa dopo mesi e mesi di incertezze. Così come auspichiamo che questo sia solo un primo passaggio per traguardare nel più breve tempo possibile una ripresa totale della produzione” concludono.

Per quanto riguarda il prossimo asset organizzativo delle maestranze è stata convocata una assemblea dei lavoratori per lunedì 17 giugno, dove saranno chiarite la fasi di riavvio dello stabilimento di Carcare e la stessa programmazione lavorativa, secondo gli impegni e le garanzie indicate nel confronto odierno.