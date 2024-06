Scuole in Val Bormida: al Calasanzio salvo il Classico, al Patetta numeri invariati

Val Bormida. E’ suonata l’ultima campanella dell’anno e mancano pochi giorni all’inizio dell’esame di maturità, ma dirigenti e segreterie pensano già alla ripartenza di settembre. Per quanto riguarda gli istituti superiori della Val Bormida una prima notizia positiva arriva dal Calasanzio di Carcare dove è salvo l’indirizzo Classico.

A febbraio, quando si sono chiuse le iscrizioni on line del Miur, sembrava che i numeri non fossero sufficienti per la composizione della futura classe prima, mentre ora, come sottolinea la dirigente Maria Morabito, l’allarme è rientrato grazie al superamento della soglia minima dei ragazzi che frequenteranno il corso più umanistico. Garantite quindi cinque classi di indirizzo, a cui si aggiungono quelle consolidate dello Scientifico e del Linguistico.

Nemmeno sul versante cairese si registrano problemi legati agli iscritti. La dirigente scolastica del Patetta, Monica Buscaglia, rende noto che il numero delle classi del prossimo anno resta invariato, con qualche cambiamento. Ad esempio, all’Itis non partirà il corso elettrotecnico con le nuove leve che si sono tutte orientate verso quello meccanico. Pertanto le due prime saranno dello stesso indirizzo, e dall’Istituto sperano in un recupero futuro vista l’eccellenza e la richiesta di giovani formati da parte delle aziende.

Anche sul piano professionale i ragazzi hanno modificato le loro scelte: una classe sola, infatti, sarà formata per i manutentori e due per i Servizi commerciali, contrariamente all’anno scolastico appena concluso.