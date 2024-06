Calciomercato, tris di conferme per la Carcarese: rimangono Dematteis e i fratelli Moretti

Carcare. Qualità, cuore, gol e ottime prestazioni. È stata una stagione molto positiva alla Carcarese per Luca Dematteis e per i fratelli Moretti, motivo per cui non sarebbe potuta che arrivare una meritata riconferma.

Tutti e tre i giocatori valbormidesi, infatti, continueranno a vestire la maglia biancorossa anche in occasione della prossima stagione.

Per Dematteis (1997), giocatore duttile che può ricoprire diversi ruoli, sarà il quarto anno alla Carcarese, squadra del suo paese a cui è molto legato. Mentre per Fabio Moretti (centrocampista classe 2000) e Luca Moretti (difensore classe 2002) sarà rispettivamente la seconda e la terza stagione in biancorosso.