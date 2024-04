Un lettore: “Centro commerciale ‘Città sul mare’ in stato di abbandono e degrado. Dormitorio dei senzatetto”

Savona. Di seguito pubblichiamo la lettera di un lettore in merito al centro commerciale “La città sul Mare”.

Gentile redazione,

Mi rivolgo a voi per portare alla vostra attenzione una situazione di estremo degrado che affligge la struttura “Ex centrale Enel – foce Letimbro” di Savona.

Mi riferisco al centro commerciale “La città sul Mare” che, pur essendo frequentato da molte famiglie e dai clienti della palestra, versa in uno stato di abbandono e degrado.

Principale problematica è la presenza di senzatetto che si rifugiano all’interno del centro: queste persone utilizzano gli spazi comuni come dormitorio e, ancor peggio, fumano e urinano sulle scale di accesso ai locali del centro commerciale.

Una situazione del tutto simile si presenta presso i parcheggi di Via Domenico Cimarosa (ingresso lato mare): anche questi spazi vengono utilizzati come dormitorio depositando materiale potenzialmente infiammabile (materassi, coperte, cuscini, ecc..).

Le condizioni delle scale per accedere ai parcheggi sono disastrose: escrementi di ogni genere con relativi odori. Gli ascensori sono stati danneggiati dai vandali ed ora messi in “condizioni di sicurezza”.

La scarsa illuminazione dei parcheggi non è sicuramente un elemento a favore di questa situazione.

Le persone che frequentano il centro hanno necessità di parcheggiare il proprio mezzo: il parcheggio del centro commerciale diventa a pagamento nei mesi estivi, mentre quello in stato di completo abbandono risulta pericoloso e non sicuro soprattutto in orari serali.

Queste condizioni minano la reputazione del centro, del quartiere e ne scoraggiano la frequentazione.

Visto che queste condizioni si protraggono da parecchio tempo, sarebbe opportuno che le autorità competenti intervengano tempestivamente per risolvere questa emergenza, adottando misure atte a garantire la sicurezza e l’igiene del centro commerciale e dell’area circostante. È fondamentale che si ponga fine a questa situazione di abbandono e degrado, restituendo alla comunità un luogo sicuro e accogliente per tutti.

Confido nella vostra sensibilità e nel vostro impegno nel portare questa problematica all’attenzione delle istituzioni competenti affinché vengano adottate le misure necessarie per risolverla.