Savona, al via la raccolta porta a porta per le attività commerciali

Savona. Inizia oggi la raccolta differenziata porta a porta per le attività commerciali savonesi. Il nuovo servizio riguarda 1500 utenze.

I bar, i ristoranti, e le mense sono coinvolti per la raccolta di organico, vetro, cartone, imballaggi in plastica; gli altri esercizi che si occupano di preparazione dei cibi o che in generale producono rifiuto organico sono coinvolti per la raccolta del cartone e degli imballaggi in plastica. Gli altri negozi saranno coinvolti generalmente per la raccolta del cartone e degli imballaggi in plastica.

Per illustrare come funzionerà la nuova raccolta rifiuti il Comune ha calendarizzato diversi incontri con i titolari delle attività interessate sia in Comune che nella sede di Sea-s. Tra febbraio e marzo, il personale di Sea-s ha incontrato i titolari delle attività interesate per illustrare i dettagli del nuovo servizio e consegnare le dotazioni necessarie.

Per le utenze domestiche, invece, il passaggio alla nuova modalità di conferimento rifiuti avverrà non prima della fine dell’anno, come previsto dal cronoprogramma.