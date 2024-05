Rami caduti dal versante, riaperta l’Aurelia tra Savona e Albissola

Agg ore 13 L’Aurelia è stata riaperta.

Savona. È ancora chiusa al traffico l’Aurelia in corrispondenza del km 571.2, a seguito della caduta di rami dal versante sulla carreggiata avvenuta ieri (1 maggio).

Al momento si lavora per la riapertura, le cui tempistiche dovrebbero essere comunicate da Anas entro la giornata odierna.

Si registrano alcuni disagi alla viabilità: sul lato Savona, il traffico è stato deviato nella strada sottostante, di fronte alla Capitaneria di Porto.

Sul lato Albissola, invece, è presente la polizia locale per far defluire chi scende dall’ospedale: chi arriva dal nosocomio sull’Aurelia si può immettere in direzione Albisola.