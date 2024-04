Prima Categoria, il Savona Cherkez e trova tre punti pesanti per i playoff: Speranza battuto

Città di Savona 2 (20′ Rapetti, 71′ Cherkez) – Speranza 0

93′ Si chiude senza particolari sussulti una partita in cui il Città di Savona ha meritato contro uno Speranza ben organizzato ma poco concreto una volta vicino all’area.

87′ Rapetti, tra i match winner seppur in goal un mese fa, lascia il campo per Barone.

83′ Ancora una punizione da posizione defilata battuta da Cherkez, respinge con i pugni Berruti.

78′ Gabriel Berruti, entrato al posto di Cham, colpisce da vicino ma non riesce a centrare la porta su cross di Pelagalli.

71′ Raddoppio del Savona! Cherkez da posizione defilata spedisce il pallone con una traiettoria a giro sotto all’incrocio del palo più lontano. Berruti beffato.

69′ Berruti si rifugia in angolo distendendosi per parare uno spiovente pericoloso diretto sotto alla traversa. Sull’angolo seguente, Apicella si libera del marcatore ma sbilanciato non riesce a inquadrare la porta.

67′ Speranza vicino al goal. Sabally allarga per Buzali. Bel cross diretto nell’area piccola. Il pallone la attraversa con quattro giocatori dello Speranza che si inseriscono senza trovare però la deviazione decisiva.

65′ Primo cambio nello Speranza. Sabally entra al posto di Pescio.

63′ Fallo di Frumento sanzionato con il cartellino giallo.

60′ Cham torna a destra. Anche Biffi cambia posizione alle sue pedine mettendo Romano a destra.

55′ Ancora Romano pericolosissimo. Va via nuovamente sull’esterno e calcia a botta sicura, Rapetti che si è inserito e il marcatore respingono il pallone.

53′ Angolo per lo Speranza. Fallo in attacco.

52′ Lo Speranza inizia a far frullare il pallone e a mettere il Savona sotto pressione, ma deve fare attenzione alle ripartenze biancoblù come al minuto cinquanta.

50′ Numero di Romano che va via al marcatore e calcia in porta. Troppo centrale: nonostante la posizione ravvicinata Berruti blocca.

49′ Grande uscita dal basso dello Speranza che allarga a destra e poi va dentro sul secondo palo per Cortese, che aggancia al volo ma la palla finisce tra le braccia di Bova.

46′ Città di Savona subito pericoloso con Rizzo. Bel tiro da appena dentro l’area. Berruti respinge con i pugni. La palla rimane lì ma Rapetti sbilanciato non riesce a tentare il tap-in. Poi la difesa libera.

45′ Si riparte.

Seconda tempo

45′ +2 Finisce qui un primo tempo in formato bignami avaro di occasioni.

45′ Girgenti ha spostato Cham. L’attaccante passa da esterno destro a esterno sinistro. A destra ci va Cortese. Pelagalli e Crocetta si alternano nel ruolo di trequarti e punta centrale.

43′ Rapetti regge il confronto con l’avversario e dall’out di destra crossa nell’area piccola. Orsolini fa buona guardia e rinvia.

41′ Bravissimo Romano sul fondo a districarsi tra le maglie rossoverdi. Serve al centro ma dopo un batti e ribatti Pelagalli spazza via.

40′ Contropiede del Savona, Pondaco apre per Romano che a sua volta serve Cherkez. Brutta conclusione che si spegne sul fondo.

38′ Angolo per lo Speranza. Bello schema con il battitore che tocca lungolinea per l’inserimento di Pelagalli che dal fondo mette a rimorchio ma la conclusione del compagno sbatte contro un difensore e finisce di nuovo in corner.

37′ Calcagno fa sponda di testa per Rapetti da dentro l’area. Berruti in uscita la fa sua senza patemi.

35′ Rilancio lunghissimo di Berruti fuori portata per gli attaccanti rossoverdi. La palla schizza con Bova in uscita e rischia di sorprendere il portiere per quello che sarebbe stato un gollonzo da guinness. Invece, palla sul fondo e azione destinata al dimenticatoio.

Nota tattica: Speranza ultraoffensivo. Tridente in attacco, centrocampo a rombo e difesa a tre. Il Savona si difende col 4-4-2 mentre in fase offensiva Romano si alza a comporre il tris con il tandem Romano-Calcagno e Cherkez stringe a metà campo.

Biffi si affida al tandem offensivo Rapetti-Calcagno.

25′ Punizione calciata in mezzo da Rizzo, la difesa rossoverde spazza via.

La partita inizia con una punizione in posizione avanzata, lato destro dell’area, a favore del Savona. Un inizio pittoresco o perlomento inusuale sebbene regolamentare. Il tutto davanti a un folto pubblico.

Primo tempo

Speranza: 1 Berruti, 2 Buzali, 3 Orsolini, 4 Titi, 5 Accatino, 20 Cortese, 7 Frumento, 8 Pescio, 9 Crocetta, 10 Pelagalli, 11 Cham. A disposizione: 12 Gallinari, 13 Bondi, 14 Sabally, 15 Tedesco, 16 Samba, 17 Amato, 18 Berruti, 19 Ranne, 6 Sciutto. Allenatore: Davide Girgenti.

Città di Savona: 1 Bova, 2 Fancellu, 3 Incorvaia, 4 Apicella, 5 Kuci, 6 Pondaco, 7 Romano, 8 Rizzo, 9 Rapetti, 10 Cherkez, 11 Calcagno. A disposizione: 12 Siri, 13 Barone, 14 Beani, 15 Covelli, 16 Ferrara, 17 Matarozzo, 18 Ndiaye, 19 Palumbo, 20 Panucci. Allenatore: Roberto Biffi.

Arbitra Dario Ghiso di Savona. Curiosità, le squadre hanno avuto solo ieri per preparare la partita, visto che solo ieri hanno saputo la data del recupero.

Il match del 3 marzo scorso era stato sospeso per pioggia al 25′ del primo tempo con il punteggio di 1 a 0 per gli Striscioni grazie alla rete siglata al 20′ da Rapetti. Lo Speranza deve vincere per alimentare ancora sogni di spareggi promozione. Il Savona anche visto che la attende poi un calendario molto complicato sulla carta (Albissole, Letimbro e Vadese).

La classifica a tre giornate dal termine: Albissole 52 (promossa in Promozione), Multedo 45, Vadese 43, Città di Savona 41, Speranza 37, Borgio Verezzi 36, Masone 34, Olimpic 30, Spotornese 28, Old Boys Rensen 26, Letimbro 23, Rossiglionese 20, Lido Square 16, Priamar 10.