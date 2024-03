Prima Categoria, sospesa Città di Savona vs Speranza: la pioggia ferma tutto dopo il gol di Rapetti

CITTÀ DI SAVONA 1 (20′ Rapetti) vs SPERANZA 0

Fischia tre volte l’arbitro! La partita verrà sospesa, si ripartirà dal 25esimo con il Savona in vantaggio

La pioggia è calata rispetto a prima ma è una precipitazione unica al Picasso. C’è ancora d’attendere almeno una decina di minuti per il nuovo e definitivo sopralluogo.

Ci sarà un ulteriore sopralluogo tra dieci/venti minuti. Poi la decisione definitiva.

Arbitro in campo per il sopralluogo. La palla rimbalza a fatica in certe zone del campo ma le condizioni per proseguire sembrerebbero esserci per Saffiotti di Genova.

Tra dieci minuti ci sarà il primo sopralluogo del direttore di gara, mentre il secondo avverrà dopo altrettanti dieci.

Saltata anche la corrente al Picasso, si sta provvedendo a sistemare il problema.

Calata l’intensità della pioggia ma il campo è “una piscina”. Squadre ancora negli spogliatoi.

24′ Una grandissima “ramata” d’acqua che costringe il direttore di gara ad interrompere il match. All’improvviso c’è stato un grandissimo aumento della precipitazione, resa ancora più forte dal vento. Il gioco si è interrotto intorno al venticinquesimo minuto.

20′ Rapetti! Passa il Savona! Un vero e proprio cioccolatino messo da Beani per la testa del numero 9 che di testa insacca e porta in vantaggio i suoi. Esulta tutta la tribuna e si sentono nuovamente i primi cori dei tifosi.

17′ Si alza ancora di più l’intensità della pioggia, il vento non sta sicuramente aiutando.

14′ Che occasione per lo Speranza! Ecco il team di Gigenti in avanti con Cortese che entra in area di rigore, calcia e supera Bova. La sfera viene intercettata da Beani e rimane lì, per poi venire spazzata poco più avanti e Frumento prova a ribattere a rete: palla fuori, doppio brivido per i biancoblù.

12′ Striscioni decisamente più in avanti rispetto allo Speranza, partito bene proprio al nascere dell’incontro ma poi gli uomini di Biffi sono saliti in cattedra. Come spesso verrà sottolineato quest’oggi, il pallone non rimbalza particolarmente bene.

10′ Altra occasione per il Savona! Rapetti riceve da Fancellu, avanzato dalla difesa: pallone a lato, ma buona l’idea dell’attaccante biancoblù.

7′ Pondaco calcia con prepotenza e precisione ma Berruti si tuffa attentamente a respingere la sfera. Prima vera occasione in questi primi minuti di gioco.

4′ Campo con alcune zone “zuppe”: la pioggia potrebbe condizionare diverse azioni all’interno della gara, il pallone rimbalza male. Suggestiva la panchina dello Speranza, con tutti i tesserati con la propria copertina verde.

2′ Ottimo intervento in scivolata di Beani su Tinti: era in piena area di rigore, ma il difensore biancoblù ha calcolato molto bene i tempi d’intervento.

Si parte! Forte vento e pioggia battente sul Picasso, con la palla che nel riscaldamento non rimbalzava particolarmente bene ma il terreno di gioco sembra garantire un regolare svolgimento di gara.

Primo tempo

Le formazioni:

Città di Savona: 1 Bova, 2 Beani, 3 Incorvaia, 4 Fancellu, 5 Apicella, 6 Barone, 7 Romano, 8 Pondaco, 9 Rapetti, 10 Ferrara, 11 Cherkez. A disposizione di mister Biffi: 12 Siri, 14 Matarozzo, 15 Ndiye, 16 Palumbo, 17 Panucci, 18 Rizzo, 19 Vicente.

Speranza: 1 Berruti D, 2 Buzali, 3 Sciutto, 4 Tinti, 5 Accatino, 6 Cortese 7 Frumento, 8 Sabally, 9 Crocetta, 10 Pelagalli, 11 Cham. A disposizione di mister Girgenti: 12 Gallinari, 13 Orsolini, 14 Pescio, 15 Tedesco, 16 Samba, 17 Berruti G, 18 Ranne, 19 Frosio, 20 Amato.

Dirige Samanta Saffioti di Genova.

Quiliano. Dopo una settimana d’importanza storica per la nuova società savonese, che ha acquisito il marchio del Savona FBC 1907, gli uomini di Biffi tornano sul campo e di fronte c’è lo Speranza di Girgenti.

Una sfida particolarmente delicata per consolidare ulteriormente una posizione all’interno della griglia playoff. I rossoverdi si trovano a cinque punti dai biancoblù: tutto è ancora molto aperto, al (Città di) Savona serve una sterzata per imporsi in questa vera e propria bagarre.