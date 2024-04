Prima Categoria, Savona vincente nel recupero. Biffi: “Prestazione superlativa, ora non abbiamo più difficoltà a reggere i 90 minuti”

Carcare. Una vittoria fondamentale per avvicinare in maniera netta l’obiettivo playoff. Questa sera presso il “Candido Corrent” di Carcare Città di Savona e Speranza si sono affrontate nel recupero della gara valevole per la ventesima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B).

La partita era stata sospesa esattamente un mese fa a causa della pioggia torrenziale abbattutasi sul “Picasso” (impianto di casa dei biancoblù fino a due giornate fa).

Il match è terminato con il risultato di 2-0 in favore degli Strisiconi, una vittoria fondamentale in ottica playoff perché permette agli uomini di mister Biffi di allontanare proprio lo Speranza rendendo di fatto le posizioni dalla seconda alla quarta appannaggio di Multedo, Savona e Vadese.