Istituto medico-pedagogico di Toirano, il sindaco De Fezza: “Recupero e trasformazione del complesso elementi positivi per il nostro comune”

Toirano. “Quanto emerso ieri in consiglio regionale è estremamente positivo per il nostro comune: da una parte, infatti, è stato riconosciuto l’impegno dell’amministrazione che guido ne portare a termine un iter iniziato diverso tempo fa, dall’altra è stato attestato in modo ufficiale che si è arrivati ad un punto di incontro che non potrà che portare benefici all’intero paese”. Così il sindaco di Toirano Giuseppe De Fezza commenta la risposta dell’assessore regionale alla sanità Angelo Gratarola all’interrogazione presentata dal consigliere Ferruccio Sansa a proposito dell’istituto medico-pedagogico, da anni in stato di abbandono.

Aggiunge De Fezza: “Come amministrazione, abbiamo sempre chiesto all’Asl2 di ‘sbloccare’ il complesso e renderlo disponibile, in modo da poterlo alienare sulla base di una nuova perizia. Quella stilata nel 2008, infatti, attribuiva all’immobile un valore di 9 milioni e mezzo di euro, una cifra sicuramente non corrispondente all’attuale valore del complesso e tale da non renderlo appetibile ad eventuali privati o società interessate ad acquistarlo e trasformarlo, ad esempio, in un centro di recupero post-ospedaliero”.

Come specificato ieri da Gratarola, pochi giorni fa L’Asl2 ha chiesto all’Agenzia delle Entrate di aggiornare la stima dell’immobile per poter poi proseguire il confronto avviato con il Comune: “Questo passaggio è per noi molto importante – aggiunge il sindaco di Toirano – in quanto consentirà di aggiornare il valore del complesso e quindi consentire ai privati interessati di potersi sedere attorno al tavolo con il Comune ed elaborare una convenzione urbanistica che, tra l’altro, consentirà al Comune di avere diversi importanti vantaggi”.

Questo, sottolinea De Fezza, è l’aspetto “più importante sul lungo termine”. Sul breve, invece, ci sono altri risvolti interessanti: “Quando l’istituto fu assegnato alla Regione Liguria, oltre ai due immobili furono affidati anche una parte di parco (quello adiacente al Parco del Marchese) e una zona ad uso parcheggio sul lato fiume (via della Fascetta). Queste aree ad oggi sono di Asl, ma dalla risposta dell’assessore Gratarola è emersa la volontà di assegnare questi spazi al Comune di Toirano, che comunque li ha già in uso da lungo tempo”.

Insomma, tanti passaggi che dimostrano “la volontà di recuperare l’istituto, rendendolo appetibile sul mercato e quindi in grado di essere trasformato con funzione socio-sanitaria, con una parte degli spazi assegnati anche al Comune di Toirano. Si tratta di una partita importante, ma ora sul tavolo ci sono le carte giuste per poterla giocare. Soprattutto ci ha fatto piacere che, al di là del colore politico, tutte le parti abbiano dimostrato di pensarla allo stesso modo: ciò dimostra rispetto per il nostro comune e per la nostra amministrazione. Ciò è per noi motivo di orgoglio e soddisfazione: significa che siamo stati ‘convincenti’ e le istituzioni ci hanno ascoltato”.