Guida playoff. Savona con destino in mano, alla Vadese potrebbero non “convenire” 6 punti e lo Speranza incalza

La situazione

Il Multedo con la vittoria di ieri sulla Vadese si è portato a +4 sul Città di Savona, a +5 sulla Vadese e a +8 sullo Speranza. Se la situazione restasse invariata sarebbe in finale e sfiderebbe la vincente tra striscioni e azzurrogranata. Il Multedo ospiterà il Borgio Verezzi alla penultima, mentre all’ultima sarà in trasferta contro il Lido Square. Trasferta per modo di dire visto che le due squadre giocano al Pertini di Multedo.

Classifica a due dal termine: Albissole 58, Multedo 48, Città di Savona 44, Vadese 43, Speranza 40, Borgio Verezzi 39, Masone 37, Olimpic 31, Spotornese 29, Old Boys Rensen 26, Letimbro 23, Rossiglionese 20, Lido Square 19, Priamar Liguria 10.

La nuova regola

Se i genovesi incrementassero di almeno un punto il vantaggio sul Savona salterebbero i playoff. La novità di quest’anno prevede l’annullamento dei playoff in caso di 5 punti tra seconda e terza. Come sempre, non si disputano le semifinali 2^ vs 5^ e 3^ vs 4^ con cinque o più punti di distanza tra le due.



Il Savona (Letimbro in casa, Vadese in trasferta)

Gli striscioni hanno il destino nelle proprie mani. La squadra di Biffi sarebbe matematicamente ai playoff con due vittorie ma andrebbe anche bene fare gli stessi punti del Multedo mantenendo il distacco di 4 punti.

La Vadese (Albissole in trasferta, Savona in casa)

La sconfitta di ieri contro il Multedo ha complicato, e non poco, la grande rincorsa della squadra di Monte. Battere l’Albissole è d’obbligo per alimentare speranze promozione. Tuttavia, potrebbero non bastare sei punti. In caso di contestuale vittorie del Multedo sul Borgio, del Savona contro la Letimbro e dello Speranza sull’Old Boys la Vadese sarebbe in una tenaglia all’ultima giornata. Ecco perché.

Battendo il Savona e in caso di vittoria del Multedo (sul Lido Square) finirebbe seconda ma a -5 dal Multedo. Niente playoff dunque. Mentre perdendo contro il Savona potrebbe qualificarsi ai playoff (sarebbe a -4 dal Savona) a meno che lo Speranza non agganci a quota 46 la Vadese eliminandola per gli scontri diretti.

Lo Speranza (Old Boys Rensen in casa, Borgio Verezzi in trasferta)

I rossoverdi devono vincere le ultime due gare che rimangono. Hanno obiettivamente un calendario più semplice sulla carta rispetto a Savona e Vadese. Inoltre, sono in vantaggio negli scontri diretti con la Vadese (vittoria all’andata e pareggio al ritorno). Al momento sarebbero fuori, ma disputerebbero i playoff in due casi. Il primo, ma improbabile scenario, vedrebbero lo Speranza chiudere quinto a – 4 dal Multedo (difficile pensare però che i giallogranata facciano appena due punti). Il secondo vede i rossoverdi scavalcare la Vadese con il Savona rimasto “attaccato” al Multedo.

Borgio Verezzi (Multedo in trasferta, Speranza in casa)



Residue speranze playoff le coltivano ancora anche Carparelli e compagni. A fine anno erano dati dal sondaggio come principale antagonista insieme al Savona dell’Albissole. Poi, l’inizio 2024 terribile ha ridimensionato le ambizioni del club. Ora, servono sei punti contro due dirette concorrenti e un harakiri generale. Di per sé un vantaggio perché una ogni vittoria significa salire e al contempo fermare una concorrente. In casa rossoblù i calcoli si potranno fare solo se si riuscirà a battere il Multedo.

Quando “converrebbe” perdere

Si diceva delle buone intenzioni del nuovo regolamento introdotto per evitare finali playoff tra squadre con potenzialmente infiniti punti di distacco. Tuttavia, i format sportivi dovrebbero prima di tutto evitare di andare contro lo scopo del gioco, ovvero far sì che a una squadra convenga perdere per provare a perseguire il proprio obiettivo. La stortura che potrebbe nascere potrebbe far ripensare a questo regolamento che prevede interessi comuni alla terza e alla quarta in classifica. Ecco cosa potrebbe succedere.

Multedo, Savona e Vadese battono rispettivamente Borgio, Letimbro e Albissole. Lo Speranza non vince contro Old Boys. Con tale scenario, all’ultima giornata la Vadese avrebbe la certezza di andare ai playoff perdendo! (Multedo 54, Savona 50 e Vadese 46, Speranza max 44: azzurrogranata e striscioni se la vedrebbero in semifinale). Vincendo rischierebbe molto di più perché se vincesse anche il Multedo sarebbe fuori: Multedo 54, (5 punti) Vadese 49, Savona 47.