Savona. Ha preso il via a Savona il Career Day, organizzato da Generali Italia Spa, agenzia di Savona zona Porto. Una seconda edizione che parte sotto i migliori auspici, con un vero e proprio boom di presenze (circa 200 persone) per un evento che mira a far incontrare domanda e offerta del mondo del lavoro.

“L’obiettivo, – ha confermato Giovanni Pirro, agente titolare di Generali Italia Spa, agenzia di Savona zona Porto, – è mettere insieme aziende che hanno risonanza sul territorio, e che hanno altresì una offerta di lavoro e posizioni aperte materialmente reali, pronti ad incontrare una richiesta, ovvero quella dei candidati, in una location prestigiosa come la sala della Sibilla del Priamar di Savona”.

“L’incontro tra offerta e ricerca di lavoro mira a matchare le varie esigenze: da una parte quelle del datore di lavoro, che prevede competenze o richieste particolari, dall’altra quelle del dipendente, che deve trovare nel lavoro il soddisfacimento dei propri bisogni e obiettivi”.

Si tratta, come detto, della seconda edizione: “La prima, – ha aggiunto Pirro, – è stata una sorta di gioco, ma abbiamo comunque avuto la sala al completo. I presupposti per quest’anno sono gli stessi e, anzi, abbiamo stimolato anche l’interesse di istituzioni e associazioni come Regione Liguria, Comune di Savona, Confcommercio, Unione Industriali di Savona e Università di Genova”.

Un ottimo risultato certificato dai numeri, come ha spiegato Gabriele La Monaca, consulente assicurativo: “Si tratta di un successo, come quello dell’anno scorso: quest’anno hanno aderito tra le 180 e le 200 persone”.

Ma come funziona?: “Noi abbiamo già recuperato i curricula delle persone presenti oggi, che verranno poi smistati alle varie aziende competenti. Successivamente inizieranno i colloqui, che rappresentando il fulcro del nostro evento”, ha concluso La Monaca.

L’evento, che oltre all’agenzia Generali Italia Spa, agenzia di Savona zona Porto vede coinvolte diverse altre aziende più due partner di comunicazione (IVG e Radio 104), è rivolto soprattutto ai giovani, appena diplomati o laureati o con qualche anno di esperienza.

Sono oltre 120 le posizioni aperte, di vario tipo: Generali cerca ovviamente consulenti assicurativi, ma nel panel di organizzatori ci sono aziende a caccia di baristi, ingegneri, addetti alle vendite o alla ristorazione, contabili, commessi, camerieri, amministrativi, operai, geometri, gruisti, manutentori, commerciali e molto altro.

Una manifestazione importante che la nostra testata ha deciso di appoggiare per il secondo anno, mettendo a disposizione la sezione dedicata al lavoro, IVG Lavoro, all’interno della quale saranno presenti tutte le candidature proposte dalle aziende partecipanti all’iniziativa: il nostro giornale è da sempre al fianco del suo territorio e sensibile al tema del lavoro, tanto da aver avviato, ormai da quasi due anni, la sezione dedicata, diventata punto di riferimento sul territorio per dare visibilità alle ricerche di personale ed aiutare i savonesi a trovare impiego.