Cairo investe novanta mila nella scuola di San Giuseppe grazie al contributo per le “piccole opere”

Cairo Montenotte. Novanta mila euro per sistemare tutti gli infissi della scuola di San Giuseppe di Cairo. Il plesso di via Indipendenza che ospita gli alunni dell’Infanzia e della Primaria sarà pertanto oggetto di interventi di manutenzione straordinaria grazie ai contributi per le cosiddette “piccole opere” destinati ai Comuni in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

“Abbiamo deciso di dirottare l’intera somma alla scuola della frazione che necessita di opere di adeguamento – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Fabrizio Ghione – L’obiettivo è quello di continuare ad investire nell’offerta scolastica anche grazie alla messa a norma e al miglioramento degli edifici presenti sul territorio”.

Con la sostituzione degli infissi si punta principalmente al risparmio energetico e a garantire la sicurezza dei più piccoli con sistemi di chiusura e di controllo più efficaci.