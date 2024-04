Albenga, Ciangherotti (Fi): “Loculi esauriti ma il sindaco Tomatis boccia la nostra soluzione. Nessun rispetto per defunti e famiglie”

Albenga. “Il rifiuto di questa sera, da parte del Sindaco Riccardo Tomatis e della sua amministrazione, di accogliere la mozione per la tumulazione temporanea dei defunti in loculi già acquistati ma ancora liberi rappresenta un fallimento palese nel rispetto dei diritti e delle esigenze dei defunti di Albenga. Nonostante la pressante necessità di spazi per la tumulazione a causa della completa assenza di loculi disponibili in tutti i cimiteri della Città, il sindaco del Partito Democratico con la sua maggioranza hanno ignorato una soluzione pragmatica e rispettosa proposta dalla nostra parte”. Queste le dichiarazioni del consigliere comunale di Forza Italia, Eraldo Ciangherotti

“La mozione di Forza Italia, respinta questa sera in Consiglio comunale, mirava a introdurre una normativa chiara e temporanea che avrebbe permesso la tumulazione provvisoria per un massimo di 24 mesi, assicurando nel contempo la disponibilità del loculo per il proprietario originale non appena necessario – prosegue -. Questa proposta non solo avrebbe alleviato il dolore delle famiglie colpite in un momento di estrema difficoltà, ma avrebbe anche garantito un equilibrio tra il diritto all’ultimo riposo dignitoso e il rispetto per il contratto di acquisto del loculo.

“La decisione di bocciare questa mozione mostra un’insensibilità incredibile verso le necessità urgenti dei nostri defunti e rivela una gestione miope della politica comunale. È inaccettabile che l’amministrazione comunale obblighi le famiglie a scegliere alternative meno desiderate come l’inumazione o la cremazione, senza considerare l’importanza delle tradizioni e delle volontà personali”.

“Noi di Forza Italia continueremo a lottare affinché le voci dei cittadini di Albenga siano ascoltate e rispettate- conclude il consigliere -. Chiediamo già ora al candidato Sindaco del centrodestra Nicola Podio, appena insediato a giugno prossimo, di riconsiderare questa opportunità di tumulazione provvisoria e di trovare al più presto una soluzione che onori la dignità dei defunti e rispetti i diritti dei vivi”.