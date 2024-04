Albenga 2024, il 1° Maggio nuovo “Caffè con Nicola” insieme al candidato sindaco Podio

Albenga. Proseguono gli incontri sul territorio del candidato sindaco del centrodestra albenganese Nicola Podio.

Mercoledì 1° Maggio nuovo appuntamento con “Un Caffè con Nicola”, l’iniziativa di ascolto e condivisione del programma elettorale lanciata da Podio nelle scorse settimane.

“Manca poco più di un mese al voto – spiega Podio – e quindi c’è ancora molto tempo per ascoltare il territorio e far conoscere agli albenganesi le nostre idee per il rilancio di Albenga. Sono molto soddisfatto, in città si respira un clima di cambiamento costruttivo”.

Il prossimo appuntamento con “Un caffè con Nicola” è in programma il 1° Maggio dalle 11 alle 12.30 presso il “Cafè Cristallo”, in viale Martiri della Libertà, 45. All’evento sarà presente anche Diego Distilo, presidente del consiglio comunale ingauno e candidato nella lista “Aria nuova per Albenga” a sostegno di Nicola Podio sindaco.

“Sono molto orgoglioso delle cinque liste che mi sostengono – conclude l’architetto albenganese -. Nel corso di questi mesi abbiamo lavorato intensamente per formare una squadra solido, competente e fortemente rappresentativo delle molteplici sfaccettature della nostra comunità. Questi incontri sul territorio hanno lo scopo non solo di presentare e far conoscere il nostro programma elettorale, ma anche di comunicare ai cittadini un messaggio fondamentale di presenza e ascolto, sia prima, durante che dopo le elezioni.”

“Un Caffè con Nicola” è un’iniziativa aperta a tutti i cittadini, sostenitori e simpatizzanti. Durante la settimana, infine, è sempre disponibile anche un punto di incontro con il candidato sindaco e i vari candidati della lista presso il Podio Point di Viale Pontelungo.