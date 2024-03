Prima Categoria “B”, Albissole a 7 minuti dalla Promozione. Sarpero: “Vittoria contro il Masone dedicata ai tifosi, alla società e alle parole di Bazzigalupi, di una bruttezza infinita”

Albissola Marina/Albisola Superiore. 7 minuti: è questo il minutaggio che separa l’Albissole dal sogno Promozione. La cavalcata trionfale del sodalizio biancazzurro, mai sconfitto dall’inizio del campionato, sta per concludersi con l’esito desiderato: il salto di categoria.

Merito della grinta, degli schemi, della metodologia di lavoro e della tenacia di mister Carlo Gino Sarpero, di un gruppo squadra unito e determinato nel raggiungimento dell’obiettivo, di una società sempre attenta rispetto a qualsiasi esigenza e di una tifoseria sempre presente ed entusiasta.

È possibile fotografare in questa maniera l’ambiente Albissole, squadra che nel pomeriggio odierno, ha avvicinato ulteriormente la Promozione superando il Masone con il risultato di 2-3. A decidere la sfida sono state la doppietta di Diana e la rete di Damonte, un gol arrivato allo scadere di un match estremamente intenso che ha permesso ai tifosi biancazzurri al seguito della squadra di esplodere di gioia.

“Abbiamo giocato molto bene nel primo tempo – ha commentato Sarpero – nonostante un arbitraggio ai limiti della fantascienza dove ho visto cose non vedevo da anni su un campo da calcio. Faccio i complimenti all’arbitro perchè non era facile sbagliare così tanto. Abbiamo affrontato una squadra che probabilmente come unico obiettivo aveva quello di batterci visto che all’andata l’avevamo ripresa al 97’. Li ringrazio perchè quando gli avversari danno tutto esce tutto anche noi riusciamo a fare lo stesso. Sono felice per Damonte e, per la vittoria odierna, ci tengo a citare tra le altre anche le prestazioni di capitan Rebagliati, di Diana (il quale ha giocato infortunato) e di Ghigliazza”.

Infine Sarpero ha concluso il proprio intervento levandosi un sassolino dalla scarpa: “La vittoria odierna, oltre che alla società e alla mia associazione, è dedicata alla marea di gente che è venuta fin qui da Albissola. Vorrei inoltre dedicare questi 3 punti al mister del Multedo, questo perchè le parole che ha pronunciato a fine partita non sono passate inosservate. Le trovo vili, di una bruttezza infinita e vanno a svilire le prestazioni dei miei ragazzi e i loro risultati. Detto ciò c’è stata una giustizia sportiva e quella sul campo che non li ha premiati”.

L’appuntamento adesso sarà mercoledì 27 aprile alle ore 20:30 presso il “Faraggiana” di Albissola Marina contro l’Old Boys Rensen: ai Ceramisti, per poter festeggiare la promozione, basterà gestire il vantaggio (si ripartirà sul risultato di 2-0 con soli 7 minuti da recuperare).