Prima Categoria, Multedo vs Letimbro (LIVE): corsa salvezza e playoff si incontrano

Multedo 0 – Letimbro 0

Gli altri Live: Masone 1 – Albissole 1; Rossiglionese 2 – Borgio Verezzi 0

45′ L’arbitro fischia la fine del primo tempo. Protesta dei locali perché stavano per involarsi verso la porta. Multedo un po’ nervoso anche verso alcune scelte del direttore di gara. Nel complesso però le occasioni migliori sono state di una Letimbro ordinata e combattiva.

40′ Finalmente il Multedo riesce a sviluppare bene sulla destra. Crino, autore di una bella prova come Belmonte, intercetta. Lo spiovente finisce però tra i piedi di Becciu che però calcia a lato.

36′ Bazzigalupi, in tribuna per squalifica, ordina di passare al 4-2-3-1.

35′ Inserimento di Donato, questa volta difesa della Letimbro colta un po’ di sorpresa. L’attaccante mira al secondo palo ma la conclusione termina a lato.

32′ Cherici eccede nelle proteste e viene ammonito. Il Multedo fatica a pungere.

28′ Ancora Letimbro pericolosa. Corner dalla sinistra. La palla rimane pericolosamente nell’area piccola ma nessuno riesce a calciare verso la porta. Sul corner seguente, sbuca una testa ospite dal groviglio di maglie che costringe Parodi alla parata in tuffo. Una buona Letimbro nella prima mezzora.

19′ Un lampo di Albanese squarcia la noia. Tiro dalla distanza che si stampa sulla traversa e sbatte poi in area. Al momento, degli ospiti le sortite più pericolose.

13′ Donato fermato per posizione di offside

10′ Dopo una fase iniziale di marca locale, ora la Letimbro ha alzato il baricentro.

7′ Letimbro pericolosa. Prima Mencacci dalla distanza scalda i guantoni a Parodi. A seguito del corner, la palla sbatte sulla traversa e torna in area. Testi in area calcia mandando alto sulla traversa.

3′ Goal del Multedo annullato. Bel filtrante di Becciu, Donato segna ma l’arbitro ravvisa una posizione di fuorigioco.

1′ Partiti in perfetto orario, con i padroni di casa incaricati del calcio di inizio.

Primo tempo

Multedo: 1 Parodi J, 5 Bruno, 13 Parodi A, 26 Giulianino A, 15 Giulianino R, 2 Cherici, 14 Schiano, 8 Oggianu, 30 Becciu, 10 Morelli, 11 Donato. A disposizione: 12 Allegri, 18 Demartini, 3 Chirivino, 21 Degl’Innocenti, 7 Vignon, 9 Mazzei, 27 Diop, 22 Perucchio, 16 Sciandra. Allenatore: Alex Bazzigalupi.

Letimbro: 1 Cerone, 2 Zaccariello, 3 Zecchino, 4 Belmonte, 5 Giusto, 6 Crino, 7 Scaramozzino, 23 Aglietto, 9 Testi, 10 Albanese, 11 Mencacci. A disposizione: 12 Trozzola, 14 Zignego, 15 Ciciliot, 16 Garbarini. Allenatore: Maurizio Oliva.

Genova. Tanti i contenuti del match odierno al Sandro Pertini di Genova. I savonesi di mister Oliva sono a caccia dei punti necessari per evitare i playout. Le sconfitte contro le dirette concorrenti Rossiglionese e Primar Liguria hanno complicato un campionato fino a quel momento discretament etranquillo. Ora tocca fare punti contro la seconda della classe. Il Multedo nutre residue speranze di caccia al primo posto, che dista 5 punti ma in realtà sono 8 visto che difficilmente l’Old Boys recuperarà due goal in sette minuti. Tuttavia, la squadra di Bazzigalupi punta a qualificarsi direttamente alla fase finale dei playoff mettendo cinque punti tra sé e il terzo posto.