Prima Categoria, Bazzigalupi tuona: “Arbitraggio anti-Multedo, sono stufo. Se non ci vogliono in Promozione ce lo dicano”

Termina con un pareggio la sfida tra Multedo e Letimbro. La squadra ospite ha raggiunto il pareggio al termine della partita, riuscendo in una piccola impresa siccome si sono recati nella frazione di Genova in appena 13 giocatori. Multedo che quindi frena leggermente la corsa playoff, con lo scontro diretto alle porte contro la Vadese.

Il mister giallogranata, Bazzigalupi, si sfoga furentemente al termine della partita nei confronti della direzione di gara, per lui a sfavore della sua squadra elecando alcuni episodi arbitrati contro senso secondo la sua opinione.

Secondo Bazzigalupi, il metro di arbitraggio odierno è stato decisivo al fine del pareggio e soprattutto per far perdere punti utili in zona playoff: “Grandi meriti alla Letimbro, si sono presentati in 13 rendendosi partecipi di un miracolo sportivo, tatticamente hanno giocato una partita perfetta. Però l’arbitraggio di oggi è stato scandaloso, sono stufo. Se non dobbiamo andare in Promozione o ai playoff basta dirlo, almeno non ci presentiamo al campo. E’ stato un arbitraggio anti-Multedo, noi meritiamo rispetto come lo meritano le squadre del savonese. Oggi è stata una schifezza, mi spiace ma allo stesso tempo non mi interessa se prenderò diferimenti, io devo dire quello che penso. Ci sono stati falli invertiti e falli su rimessa mai fischiati, e poi a noi ne fischiano uno all’ottantacinquesimo senza senso. L’ultimo fallo era per noi ed è stato fischiato al contrario, basta. Se non andiamo in Promozione è perchè non ne siamo in grado, non perchè ci sono degli arbitraggi contro la nostra squadra. Noi siamo il Multedo e meritiamo rispetto”.

Lo sfogo è continuato con alcuni riferimenti a gare precedenti che hanno in comune alcuni episodi, terminate però in modo differente: “Masone-Vadese è stata interrotta e l’hanno fatta riprendere siccome una squadra non ha voluto riprendere la partita. Per carità, è stata interrotta per una vicenda particolare, ma che precedente è? La domenica dopo però, in Terza Categoria, una squadra si rifiuta di giocare e questa perde a tavolino. Questa è una roba fantascientifica. Albisole-Old Boys, se esiste una responsabilità oggettiva, dovrebbe terminare con una sconfitta a tavolino. L’Albissole poi vince il campionato perchè lo merita non grazie a quella partita, e ci sta. Sono ben allenati, hanno una struttura bellissima, una squadra molto forte e un tifo spettacolare, perchè non dovrebbero andare in Promozione comunque? Queste cose mi fanno pensare. Poi sono contento per il mister e per la Letimbro, sono contento perchè se lo meritano, ma il Multedo 1930 merita rispetto“.

“Come si fa a poter pensare che Vadese vs Città di Savona, se fossero a 5 punti, la giochino – termina Bazzigalupi-, come si fa a pensarlo? Che regolamento è? Se dovessero servire i punti 3 punti alla Vadese, come si fa a pensare che il Savona possa entrare in campo per vincere la partita, o al contrario. E’ normale, è una roba che non succederà mai, i punti li otterrà la squadra che poi andrà ai playoff, è una roba incredibile. Dopo la chance sprecata di oggi per noi è veramente difficile, dovremmo andare a vincere a Vado con una squadra molto attrezzata. Noi oggi avevamo qualche assenza e l’abbiamo pagata, però così non ci sto“.