La Letimbro riparte da Multedo. Crino: “Dato l’anima! Oliva tra i mister migliori, dobbiamo tenercelo stretto”

Una Letimbro combattiva, attenta e disposta al sacrificio ha strappato un bel 2 a 2 sul campo del Multedo. Grande merito è di Stefano Crino (finito nella TOP 11 settimanale) che, insieme all’altro centrale Giusto, ha ribattuto colpo su colpo agli attacchi avversari. Ora, sosta pasquale e poi tre partite per cercare di evitare i playout e salvarsi direttamente.

“Ci voleva, ne venivamo da un momento difficile. Non ci girava bene ed eravamo pochi ad allenamento causa infortuni. Ci vogliamo salvare, anche un punto oggi andava bene. Abbiamo sofferto, preso due goal ma nonostante tutto abbiamo trovato un pareggio che ci può anche stare un po’ stretto”, commenta Crino. Il riferimento è alle occasioni create ma non capitalizzate nel primo tempo poi terminato 0 a 0.

Dopo una prima parte di stagione in linea e con forse anche qualcosa in più rispetto ai programmi, i gialloblù hanno frenata in questo 2024: “Abbiamo fatto un girone di andata anche inaspettato per certi versi. Forse abbiamo sottovalutato qualche partita nel girone ritorno. Ma questo è un campionato tosto e ora siamo determinati a tirarci fuori da questa situazioine. I giovani si sono calati nella categoria, faccio loro i complimenti perché hanno dato l’anima. Zaccariello ha giocato terzino e Mencacci ha fatto una grande partita. I ragazzi vanno a duemila all’ora.

“La nostra fortuna è avere un mister che è, insieme a quello di Multedo e Albissole, uno dei migliori della categoria”, conclude a proposito dell’allenatore Maurizio Oliva.