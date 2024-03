Prima Categoria, striscione contro mister Sarpero dell’Albissole: “Mister Bazzigalupi uomo vero”

Albissola Marina/Albisola Superiore. È un finale di campionato incandescente quello che stanno vivendo le squadre impegnate nel girone “B” del campionato di Prima Categoria. Come raccontato, l’Albissole è a soli 7 minuti dal mettere la parola fine alla contesa per il salto diretto di categoria (con conseguente vittoria finale del raggruppamento), ma non mancano le polemiche.

Alexandro Bazzigalupi, allenatore del Multedo, in seguito ai due pareggi ottenuti nelle ultime due gare disputate (di cui uno proprio in trasferta contro i Ceramisti) ha puntato il dito contro alcuni arbitraggi giudicati inadeguati e la scelta di far recuperare soltanto 7 minuti nella gara tra l’attuale capolista e l’Old Boys Rensen.

“Se in Albissole-Old Boys c’era responsabilità oggettiva i Ceramisti avrebbero dovuto perdere”, ha tuonato l’allenatore dei genovesi nel post-gara del match pareggiato proprio contro i biancazzurri per poi ribadirlo sabato al termine della partita contro la Letimbro. Parole che non sono state gradite dall’allenatore dell’Albissole Carlo Sarpero.

Nel frattempo ieri sera è comparso uno striscione all’esterno dello stadio Faraggiana, successivamente rimosso: “Vile e miserabile detto da Sarpero? Mister Bazzi uomo vero”. Qui il riferimento è alle parole pronunciate dall’allenatore dell’Albissole al termine del match vinto all’ultimo respiro contro il Masone, un’intervista infuocata dove il tecnico si era detto contrariato rispetto a quanto affermato dal collega.

In casa Multedo Levante si fa il confronto con la sconfitta a tavolino sofferta due stagioni fa a causa del lancio di un kiwi dagli spalti che aveva colpito il direttore di gara di quella sfida.