Finale 2024, la Lista Guzzi Sindaco pronta a presentare simbolo e programma elettorale

Finale Ligure. La coalizione Guzzi Sindaco è pronta ad avviare la campagna elettorale in vista delle amministrative di Finale Ligure e lo farà presentando il simbolo della futura lista, illustrando la genesi e le motivazioni del gruppo formatosi e raccontando i punti cardine del programma elettorale. La presentazione si terrà mercoledì 13 marzo alle 11 presso il Bar Sociale di Final Borgo nel complesso monumentale di Santa Caterina.

“Una lista non può essere improvvisata a pochi mesi dal voto, occorrono mesi e mesi se non anni di preparazione, occorre il tempo utile a raccogliere suggerimenti e consigli tra la gente, assorbire nuove idee e contenuti vivendo il territorio; occorre costruire un gruppo di persone unite da obiettivi e finalità concrete per il bene ultimo della comunità. Questo abbiamo fatto già a partire dallo scorso anno e questo ora inizieremo a raccontare ed illustrare ai nostri concittadini”.

“L’esperienza derivante da anni di amministrazione unita al contributo di nuove figure e l’ingresso di nuove leve saranno necessarie per l’ulteriore salto di qualità che Finale Ligure merita in tutti i campi: dal turismo alla cultura, dalla sostenibilità al rispetto dell’ambiente che ci circonda, dalle infrastrutture ai piani urbanistici , dal sociale allo sport con attenzione alle generazioni future alle loro ambizioni di crescita, di lavoro e di divertimento; da non dimenticare infine il decoro e la sicurezza della nostra meravigliosa cittadina, elementi sempre piu’ ricercati dal cittadino e da garantire con convinzione.

“C’è ancora molto da fare e noi abbiamo le idee chiare, le competenze e l’entusiasmo di farlo con la partecipazione e l’aiuto di tutti. Invitiamo chiunque abbia piacere di ascoltare a partecipare a questo primo appuntamento della nostra squadra”.