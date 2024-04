Finale 2024, Guzzi e i progetti per lo sport: “Cittadella dello sport, restyling dello stadio Borel, adeguamento del tennis di Pia”

Finale Ligure. “Abbiamo le idee chiare: la ‘Cittadella dello sport’, il restyling dello stadio Borel, l’adeguamento del tennis di Pia. Sogni realizzabili, in parte già finanziati. Crediamo nello sport come risorsa e veicolo di valori”. Lo afferma Andrea Guzzi, candidato sindaco di Finale, analizzando i progetti legati allo sport contenuti nel programma elettorale della sua lista “Guzzi Sindaco”.

“Nel nostro programma lo sport, ha ricevuto una particolare attenzione. Finale, riconosciuta come capitale dell’outdoor, deve necessariamente creare le strutture all’altezza. Oltre alla manutenzione dei preziosi contenitori dove attualmente le molte associazione del territorio già svolgono la loro attività, abbiamo in progetto la creazione della ‘Cittadella dello sport’. Progetto di cui abbiamo già avviato lo studio da tempo, dialogando anche con i vari gestori dei contenitori presenti sul territorio per comprendere meglio le esigenze dei futuri spazi. L’ex mattatoio, l’attuale PalaBerruti, collegati al progetto già avviato nell’area che tutti conosciamo come ‘Borgo Sport’ alle porte di Finalborgo, dovrà diventare un polo sportivo fondamentale per ampliare la nostra offerta turistica, ma soprattutto per consentire ai nostri cittadini, che saranno i principali fruitori delle strutture, di praticare sport; sappiamo quanto l’attività sportiva sia importante per il benessere di tutte le fasce di popolazione e per la formazione dei più giovani, come veicolo di valori sani. Il progetto strategico della Cittadella richiederà certamente l’intervento di enti sovra comunali che siamo certi di essere in grado di reperire con una buona progettazione.”

“Per il restyling del compendio dello Stadio Borel abbiamo in progetto la creazione di maggiori servizi e un miglioramento generale dell’infrastruttura: creazione di parcheggi, realizzazione di una foresteria e zona ristoro per grandi eventi sportivi, non escludendo l’utilizzo di procedure di projet financing per la loro realizzazione, oltre al rifacimento degli spalti, quest’ultima operazione già finanziata con 300 mila euro stanziati in questi giorni. Per il tennis di Pia è già stato avviato negli anni scorsi un primo lotto per la ristrutturazione degli spogliatoi e palestra, ora occorre proseguire con successivi sviluppi, già agli atti, per adeguamento e riqualificazione del compendio tennis. I grandi risultati sportivi delle società finalesi, non solo a livello locale, rende doveroso un investimento. L’impianto di tennis e la ‘Cittadella dello sport’ saranno certamente opere di rilievo per tutta la cittadinanza”.

“Non trascuriamo La messa in sicurezza delle palestre attualmente in uso, la palestra delle scuole medie, utilizzata anche per attività sportive extra scolastiche, la palestra di via XXV aprile; infine la ristrutturazione già in corso della bocciofila di Finalpia, che diverrà un importante spazio multifunzionale per tutto il territorio”.