Canottieri Sabazia, dieci titoli regionali sulla distanza dei 1.000 metri

A Candia Canavese, domenica 24 marzo, una bellissima giornata, ha favorito la partecipazione di atleti all’Interregionale Liguria, Piemonte, Lombardia, valida per l’assegnazione dei titoli di campioni delle rispettive regioni.

Ben rappresentata la Canottieri Sabazia con 25 atleti che hanno aperto ufficialmente la stagione agonistica della società.

Il gruppo, seguito da Andrea Tarditi per la prima squadra e Marco Tarditi per canoa giovani, si è impegnato al massimo al massimo ottenendo risultati insperati, non avendo ancora parametri di riferimento.

Dieci importanti titoli liguri portati a casa e una medaglia di bronzo tra i piccoli, sono, in ultimo, il bilancio positivo della giornata, portati a casa dalla Canottieri Sabazia.

Di seguito i titoli liguri sulla distanza dei 1.000 metri conquistati dalla società savonese:

K1 Senior m. Simone Delfino

K2 Junior m. Pietro Giusto, Ettore Delfino

C1 Senior m. Andrea Tarditi

K2 Ragazzi m. Michele Parodi, Paolo Ricco

K2 Junior m. Edoardo Griseri, Martino Cambiaso

K1 Paracanoa Esperio Toni

C2 Senior m. Andrea Tarditi, Marco Tarditi

K4 Junior m. Michael Battaglia, Ettore Delfino, Pietro Giusto, Paolo Ricco

K4 Senior m. Martino Cambiaso, Simone Delfino, Pietro Frumento, Riccardo Rossi

Nel Canoa Giovani un bel bronzo in K2 metri 2.000 ad opera di Matteo Pennino ed Alessandro Ricci, seguiti dall’altro equipaggio di casa, Alahakoon Mudyar Selage e Lorenzo Lavagnino.

Prossimo impegno sabato 6 aprile a Milano, nazionale ed internazionale per club.