Borgio Verezzi. Nonostante il maltempo che ha interessato l’intera provincia e la chiusura della via Aurelia, domenica scorsa i tecnici di Rfi hanno portato a termine gli interventi previsti sul torrente Bottassano a Borgio Verezzi.

In particolare, gli addetti hanno demolito il precedente ponte ferroviario ad arco in muratura sul corso d’acqua e realizzato il nuovo impalcato costituito da una travata metallica che amplia la luce dell’attraversamento ferroviario dagli attuali 5,90 a 10 metri, migliorando significativamente la capacità di deflusso delle acque del torrente in stato di piena. E’ stato anche rimosso il binario e demolita l’arcata del ponte esistente.

Contestualmente, sono stati varati i tre ponti provvisori in acciaio che consentono di ricostituire la continuità del binario e di proseguire la costruzione del nuovo ponte, mantenendo attivo il servizio ferroviario.

Il varo della travata metallica definitiva è previsto a fine settembre.