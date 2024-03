Treni, lavori di sostituzione di un ponte: modifiche alla circolazione ferroviaria tra Loano e Finale

Loano-Finale. Interventi infrastrutturali di consolidamento e sostituzione del ponte ferroviario sul torrente Bottassano.

Per consentire le attività programmate da RFI – società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS – la circolazione ferroviaria sulla linea Genova-Ventimiglia, dalla notte del venerdì 8 alla sera di domenica 10 marzo, sarà sospesa tra Loano e Finale Ligure.

INTERVENTI PREVISTI PER UN INVESTIMENTO DI 2,7 MILIONI DI EURO

L’intervento del prossimo fine settimana prevede la demolizione dell’attuale ponte ferroviario ad arco in muratura sul torrente Bottassano e la realizzazione di un nuovo impalcato costituito da una travata metallica che amplierà la luce dell’attraversamento ferroviario dagli attuali 5,90 a 10 metri, migliorando significativamente la capacità di deflusso delle acque del torrente in stato di piena.

Si procederà alla rimozione del binario ed alla demolizione dell’arcata del ponte esistente. Si procederà poi al varo di tre ponti provvisori in acciaio che consentiranno di ricostituire la continuità del binario e di proseguire la costruzione del nuovo ponte, mantenendo attivo il servizio ferroviario. Il varo della travata metallica definitiva è previsto a fine settembre.

LE MODIFICHE

Venerdì 8 marzo: il Regionale veloce 3038 da Milano Centrale (20.25) per Alassio (23.59) è cancellato da Finale Ligure Marina a Alassio; attivo servizio bus per la tratta oggetto di interruzione. Il treno Intercity 518 da Roma Termini (15.57) per Ventimiglia (23.39) è cancellato da Savona a Ventimiglia; attivato servizio bus nel tratto sospeso.

Sabato 9 marzo e domenica 10 marzo: tutti i treni Regionali da Ventimiglia/Imperia/Alassio/Albenga verso Genova, La Spezia Milano o Torino (e viceversa) sono cancellati tra Finale Ligure e Loano, Albenga o Savona, viaggiano con nuova numerazione e subiranno modifiche d’orario. I treni Intercity Ventimiglia – Milano e Ventimiglia – Roma Termini sono parzialmente cancellati nella tratta Ventimiglia – Savona o Savona – Albenga. Previste riprogrammazioni con bus nel tratto interrotto.

“I posti disponibili sui bus in circolazione, che vedranno aumentare i loro tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale, possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto, si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio”, hanno fatto sapere da Rfi.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con il programma straordinario di treni e bus. Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Attivo il call center gratuito 800 89 20.