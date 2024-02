Vado, Cairese e Città di Savona: alzare il piede dal freno e pigiare l’acceleratore

Vado, Cairese e Città di Savona sono tra le società più in vista del panorama dilettantistico savonese. Oltre a essere, nei primi due casi, le società più solide a livello di proprietà e nel terzo caso un club neonato che ben si sta muovendo a livello generale e di iniziative. Tutte e tre hanno trascorso una domenica che ne ha certificato le difficoltà sul campo e una parziale/possibile modifica degli ambiziosi obiettivi iniziali.

Serie D: Vado spento senza Lo Bosco e lontano dal Chittolina

I playoff sono lontani cinque punti ma la nona posizione in classifica è deludente per chi puntava perlomeno ai primi tre posti. La panchina di Cottafava comincia a traballare e potrebbe essere decisiva la sfida post sosta contro il Ligorna. I rossoblù patiscono l’assenza di Lo Bosco, il cui peso specifico in termini di goal/risultati è imprescindibile. Inoltre, è incredibile la fatica della squadra lontano dalle mura dal “Chittolina”, sebbene non sia proprio infuocato il clima che si respira nelle gare casalinghe. Appena 12 i punti conquistati in trasferta.

Cairese: i numeri che contano dicono +9 Imperia

Buona prestazione contro la Genova Calcio. Vero, c’è stata una bella reazione e tutto. Ma di fatto la domenica si chiude con un -2 rispetto all’Imperia – che ha rimontato due goal al Campomorone e vinto – per un totale di 9 punti di distacco a 10 giornate dal termine. Rimane una vittoria nelle ultime sei e una squadra costretta ormai a prepararsi mentalmente anche all’eventualità playoff. Colpa della crisi d’inverno, visto che la squadra si è sgonfiata appena arrivata al primo posto. Gli incredienti per fare meglio ci sono tutti visti gli sforzi della proprietà nel ridisegnare la squadra nel mercato dicembrino.

Città di Savona: lapidato il successo contro il Borgio Verezzi

La bella prestazione e la conseguente vittoria contro Carparelli e compagni aveva illuso. La squadra ha fatto grossi passi indietro contro il Lido Square. Una sconfitta pesante anche perché abbinata a una prestazione negativa. Sette giorni dopo, contro un’altra squadra dei bassifondi, i biancoblù non sono andati oltre allo 0 a 0 contro l’Old Boys Rensen. Risultato: Albissole a +7. In settimana ci potrebbe essere un confronto tra tutte le parti per tirare le fila di un momento di difficoltà. Biffi ha preferito non parlare dopo il Lido Square e domenica ha ironizzato sull’impegno profuso da squadre di basso rango contro gli Striscioni. In generale, la squadra deve forse ancora assimilare credo e modus operandi del tecnico che, al contempo, deve provare a sfruttare maggiormente la profondità della rosa visti i pochi cambi effettuati nelle tre partite. Sabato partita da non sbagliare, contro una Rossiglionese che è penultima ma che non ha fatto sconti né al Masone (vittoria) né al Multedo (pareggio).