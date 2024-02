Città di Savona sliding doors: salutano Buttu e Diroccia, si lavora per l’attacco

Settimana movimentata in casa Città di Savona. Non tutto è filato liscio con i risultati deludenti contro Lido Square e Old Boys Rensen al contempo sintomo ed effetto dei travagli biancoblù.

Movimenti in seno alla rosa, che si troverà priva di due centrocampisti. Gabriele Buttu e Daniele Diroccia non saranno più della truppa biancoblù. I movimenti in entrata dovrebbero però riguardare il reparto avanzato anche se al momento il centrocampo pare abbastanza spoglio. Il club si starebbe muovendo per un centravanti di livello per risolvere il problema del goal. Non sarà alternativo a Vicente, che continuerà a far parte della faretra di mister Roberto Biffi.

Se la strada per la promozione diretta è difficile seppur percorribile, la squadra non deve perdere di vista e prepararsi a sfruttare anche l’opportunità dei playoff, che spesso e volentieri garantiscono il salto di categoria.