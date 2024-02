Serie D: Venneri-Gol, l’Albenga esulta al 95°. Disastro Vado ad Alba

Nella venticinquesima giornata del campionato interregionale calcistico di Serie D, girone “A”, sentimenti contrastanti fra Vado e Albenga.

Entrambe le sfide delle due savonesi si risolvono di misura e in pieno recupero. In positivo per l’Albenga, che vince 0 a 1 all’ultimo respiro contro la Fezzanese. In negativo per il Vado, beffato ad Alba con analogo risultato.

Terzo k.o esterno di fila per la squadra di mister Cottafava, la cui panchina è ora più che mai traballante.

In totale, rossoblu alla 10° gara a secco di gol lontano dal “Chittolina”, su 13 partite totali di campionato.

Le seppur signifitive assenze di Lo Bosco, Mikhaylowskiy o dellacciaccato Capra. Un palo e un incrocio dei pali (colpiti da Donaggio nella ripresa) non bastano a giustificare il risultato odierno del Vado, maturato nel finale contro il modesto Alba (in piena lotta retrocessione e che, non più tardi di una settimana fa, aveva incassato ben 7 reti dall’Alcione Milano).

La squadra del presidente Franco Tarabotto rimane pertanto a 38 punti in classifica.

Alba-Vado 1-0 (90’+3 Yanken )

Alba : Ta rosta, Marin, Giraudo, Scotto, Galvagno, Perego, Albisetti, Barbagiovanni, Bonelli, Carnovale, Cena

A disp.: Ribero, Imperato, Foschi, De Bellis, Dieye, Yanken, Sia, Marangoni, Riverditi. All. Viassi

Vado : Fresia, Cenci, Dodaro, Donaggio, Merkaj, Manes, Opoku, Casazza, Peretti, Valsgussa, Pera

A disp.: Romano, Cannistrà, Capra, Mele, Fatnassi, Corsa, Spanu. All. Cottafava

Arbitro: Giudice (Frosinone) Assistenti: Eltantawy (Chiari) e Infante (Battipaglia

Torna invece a vincere l’Albenga, a distanza di 5 turni (4 pareggi e 1 sconfitta), espugnando a Sarzana il campo della Fezzanese.

È il primo successo degli ingauni dopo la “rivoluzione di dicembre“, caraterizzata dalle partenza dell’allenatore Fossati e diversi giocatori di spicco.

Capitan Venneri prosegue la stagione da incorniciare (8° gol in campioanto del difensore centrale), mettendo nuovamente la propria firma sul match sul filo di lana.

I bianconeri di mister Aiello salgono a 43 punti in graduatoria. Tre punti che consegnano all‘Albenga una formale salvezza virtuale. In attesa di sviluppi futuri sul fronte dirigenziale.

Fezzanese-Albenga 0-1 (90’+5 Venneri)

Fezzanese: Salvalaggio, Del Bello, Gabelli, Selimi, Santeramo, Nicolini, Giampieri, Bruccini, Mazzola, Baudi, Fiori

A disp.: Angeletti, Banti, Bianchi, Lazzoni, Beccarelli, Stradini, Scieuzo, Scarlino, Cecchetti. All. Rolla

Albenga: Salvato, Mukaj, Pellicanò, Legal, La Vecchia, Berretta, Jebbar, Venneri, Di Stefano, Tesio, Nesci

A disp.: Romano, Vasiunin, Destito, Vari, Massoni, Martucci, Birzò, Galliani, Diagne. All. Aiello

Arbitro: Costa (Catanzaro). Assistenti: Laurieri (Matera) e Nkenkeu Teulem (Parma)