Serie D, Vado trascinato dal fattore Lo Bosco: i suoi goal pesano 13 punti

Al capitolo sinomini della “voce” Loreto Lo Bosco si legge “fare la differenza”. Il capitano del Vado sta disputanto l’ennesima stagione sopra le righe e il peso dei suoi goal vale la bellezza di 13 punti. Più di un terzo dei 34 conquistati dalla squadra di mister Marcello Cottafava. Si tratta della differenza tra una squadra di centroclassifica e una che è in griglia playoff. E se l’Alcione venisse penalizzato il Vado potrebbe anche lottare per la vittoria finale.

Terza giornata. Vado 1 – Ticino 1, allo scadere Lo Bosco segna e i rossoblù si impongono 2 a 1. Primi 2 punti incamerati. Lo Bosco segna poi alla quinta giornata la rete che vale il successo contro la Fezzanese. Contro l’Alba si ripete lo schema della partita contro il Ticino. Lo Bosco fissa il punteggio sul 2 a 1. E siamo a quota 6 punti. Diventano 8 con il goal che sblocca la partita contro il Pont Donnaz poi terminata 0 a 0. Contro il Borgosesia, una doppietta che ne vale 3 visto che è arrivata partendo dallo svantaggio. Da 1 a 0 per i piemontesi a 2 a 1 per il Vado. Ecco che si arriva a 11 punti ottenuti con il fattore Lo Bosco. Ieri la tripletta che ha sbloccato e chiuso la gara terminata 4 a 1 contro il Chieri. Il computo è ora a 13 calcolando al ribasso perché si tiene conto del punto che sarebbe stato ottenuto in parità.



Per il Vado si apre ora un filotto di partite che la potranno dire lunga sulle ambizioni della squadra. Si parte mercoledì 17 con la trasferta contro il Ticino. Domenica prossima in casa arriva l’Albenga. Poi, trasferta contro la Fezzanese e a seguire big match al Chittolina contro il Città di Varese.

LA CLASSIFICA:

ALCIONE MILANO 45

ALBENGA (-1) 37

CHISOLA 37

ASTI 35

CITTA’ DI VARESE (-1)*

VADO 34

RG TICINO 32

LIGORNA 32

BRA 31

FEZZANESE 26*

DERTHONA 25

PINEROLO 25

GOZZANO 24

VOGHERESE 24*

SANREMESE 22

ALBA 21

CHIERI 21

PONT DONNAZ 19

LAVAGNESE 18*

BORGOSESIA 14

*una partita in meno