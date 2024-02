Eccellenza, Cairese – Genova Calcio LIVE: la corsa alla Serie D non ammette più passi falsi

GENOVA CALCIO 0 – CAIRESE 0

Live: Baiardo 0 – Arenzano 0, Busalla 1 – Voltrese 3, Golfoparadiso 0 – Taggia 0, Imperia 0 – Campomorone 1, Pietra 0 – Serra R. 2 (cronaca), Rivasamba 1 – Athletic 1, Sammargheritese 0 – Forza&Coraggio 0.

45’+1 Si chiude in partita un primo tempo equilibrato con situazioni interessanti ambo i lati.

44′ Punzione centrale e potente di Compagnone dalla distanza. Palla alta sulla traversa con Basso in controllo.

41′ Lazzaretti trattiene Sakhi che si era girato bene all’altezza del cerchio di centrocampo e viene ammonito.

39′ La Cairese rischia il pasticciaccio brutto ripartendo dal basso con Basso e Gargiulo. Diakhate si avventa sul pallone che carambola però tra le mani del portiere.

37′ Tazzer si accentra e prova a sorprendere Dondero dalla distanza. Palla alta.

34′ Brunozzi va via all’avversario e resiste alla trattenuta ottenendo un corner.

33′ Tazzer tocca corto al limite per Facello. Bella conclusione diretta verso il secondo palo. Sfera fuori di poco.

29′ Dopo una fase di stallo, bella azione della Cairese che culmina con la conclusione potente di Facello dal limite respinta in corner da Dondero. A seguito dell’angolo, Facello colpisce bene di testa ma Compagnone è ben appostato e rinvia.

Modulo 4-3-3 per la Genova Calcio.

15′ Sogno serve al centro Silvestri. L’ex Ligorna calcia da dentro l’area ma la conclusione sbatte contro un difensore. Boschetto inverte gli esterni, mandando Tazzer a destra e chiamando Graziani a sinistra. Turone adattato centrale di destra. Boveri è stato da poco spostato sul centrosinistra per consentire a Gargiulo di marcare Diakhate vista la stazza del 9 dei genovesi.

12′ Ancora pericolosa la Genova Calcio, con un’azione nata dalla destra e con Sakhi che calcia a botta sicura, Basso risponde con i piedi. Buon avvio della Genova Calcio.

11′ Sakhi va via a Graziani e calcia forte sul primo palo. Basso si fa trovare pronto. Modulo 3-5-2 per la Cairese. Tandem offensivo argentino composto da Hernandez e Sogno.

7′ Bella iniziativa di Sakhi, che calcia dal limite dopo aver saltato un uomo. Para Basso in tuffo. Rapido ribaltamento di fronte, Maisano compie di testa un retropassaggio rischioso per Dondero. Sogno si avventa sulla sfera ma il portiere la fa sua. Non c’è sosta, altro ribaltamento, Basso esce basso sul tentativo di Diakhate palla al piede e la fa sua in due tempi.

4′ Punizione messa al centro da Compagnone. Maisano sul secondo palo colpisce di testa spedendo contro un difensore. Proteste veementi dei locali per la mancata assegnazione di un calcio di rigore per presunto fallo di mano.

2′ Cairese subito in avanti. Tazzer combina bene con Silvestri e fa partire due cross. Buone traiettorie ma la difesa della Genova Calcio è attenta. Tra i genovesi, oltre all’ex mister Maisano, ci sono Piana e Zunino. Entrambi però in panchina in questo primo tempo.

1′ Partiti. La Cairese deve fare a meno di Anselmo, che era nell’undici titolare ma a causa di un problema fisico nel riscaldamento ha lasciato il posto a Tazzer. Esordio per l’attaccante venuto dall’argentina Hernandez.

Primo tempo

Cairese: 1 Basso, 2 Turone, 3 Tazzer, 4 Boveri, 5 Gargiulo, 6 Lazzaretti, 7 Graziani G, 8 Facello, 9 Sogno, 10 Silvestri, 11 Hernandez. A disposizione: 12 Scalvini, 13 La Rosa, 14 Beltrame, 15 Gjataj, 16 Delishi, 17 Bogarin, 18 Graziani T, 19 Chiarlone, 20 Anselmo. Allenatore: Boschetto.

Genova Calcio: 1 Dondero, 2 Pandiscia, 3 Giambarresi, 4 Riggio, 5 Maisano F, 6 Tagliavacche, 7 Sakhi, 8 Maresca, 9 Diakhate, 10 Compagnone, 11 Brunozzi. A disposizione: 12 Allaj, 13 Boero, 14 Tomè, 15 Ottonello, 16 Al Naamani, 17 Kovacs, 18 Piana, 19 Zunino, 20 Trocino. Allenatore: Giuseppe Maisano.

Arbitro: El Mahdi Al Bouazaoui di Chiavari. Assistenti: Lorenzo Massa e Mauro Vigne di Chiavari.

Cornigliano (Genova). Domenica scorsa la Cairese ha rialzato la testa battendo l’Angelo Baiardo dopo quattro partite senza vittorie. Discorso analogo per la Genova Calcio, che ha trovato la prima vittoria del 2024 sette giorni fa contro l’Athletic Club Albaro. I gialloblù devono vincere per coltivare ambizioni da primato o perlomeno mettersi in posizione favorevole nella griglia playoff. I genovesi devono trovare continuità per allontanarsi da una zona playout distante 3 punti e avvicinarsi alle prime cinque posizioni, l’obiettivo di inizio stagione.

La classifica prima del fischio di inizio: Imperia 40, Rivasamba 36, Cairese 33, Pietra Ligure 32, Arenzano e Athletic 31, Angelo Baiardo 30, Campomorone 29, Golfoparadiso 26, Taggia e Genova Calcio 24, Serra Riccò (-1) 21, Voltrese 19, Sammargheritese 16, Busalla (-1) 12, Forza e Coraggio 9.