Prima Categoria “B”, il Città di Savona sbatte sull’Old Boys Rensen: solo 0-0 e il primo posto si allontana

Risultato: Città di Savona 0-0 Old Boys Rensen

Il match termina 0-0.

Al 91’ continua il “Poggi show” al Picasso: l’estremo difensore dell’Old Boys prima vola su un colpo di testa indirizzato all’angolino di Rapetti, poi riesce a salvare nuovamente a più riprese nella mischia scaturita sul successivo calcio d’angolo.

Il direttore di gara comanda 5 minuti di recupero.

All’87’ Chiastra rileva Battaglia: l’Old Boys prova a resistere inserendo forze fresche sulla fascia destra.

All’86’ Apicella sfiora l’incrocio dei pali con una sassata dalla distanza: nulla da fare, il parziale resta bloccato.

All’85’ incredibile al Picasso. Cherkez a botta sicura piazza il pallone all’angolino, ma Poggi vola riuscendo a salvare i suoi: resiste lo 0-0, super intervento dell’estremo difensore ospite.

Al 78’ l’Old Boys prova a sfondare con delle conclusioni dalla distanza, ma il pallone non sembra volerne sapere di entrare.

Al 75’ Faggi subentra a Patrone: cambia qualcosa anche mister Rolando.

Al 73’ resiste la parità senza ulteriori grandi squilli al “Picasso”.

Al 65’ Ferrara cerca la porta sfiorando soltanto il palo alla destra di Poggi.

Al 63’ Damonte devia con il braccio un tiro a botta sicura di Beani: sarà punizione dal limite per il Città di Savona, che però protesta sostenendo che il tocco sia avvenuto in area. Ammonito il difensore dell’Old Boys.

Al 59’ Vicente rileva Pondaco: Biffi sceglie fantasia e forze fresche davanti per provare a sbloccare la sfida.

Al 58’ Romano si avventa su un pallone vacante nel cuore dell’area di rigore calciando però alto: cresce la spinta offensiva del Città di Savona in questa fase.

Al 57’ Cherchez cerca la botta dal limite dell’area trovando però l’intervento di un ottimo Poggi: sarà corner per i biancoblù.

Al 52’ è nuovamente impasse in campo con la formazione ospite ottima nel riuscire a coprire tutte le possibili linee di passaggio.

Al 46’ pronti, via e Rapetti riesce ad arpionare un pallone difficile nel cuore dell’area di rigore mancando per centimetri lo specchio della porta: brivido per l’Old Boys Rensen in apertura di secondo tempo.

Alle 15.59 prende il via la seconda frazione. Nessun cambio tra le file delle due squadre, l’unica variazione è rappresentata da Cherkez subentrato al 40’ al posto dell’infortunato Rizzo.

Termina 0-0 senza ulteriori squilli un primo tempo estremamente povero di emozioni.

Al 43’ un altro intervento ruvido costa a Piccardo il cartellino giallo.

Al 40’ Rizzo, acciaccato per una botta subita in precedenza, non ce la fa con Biffi costretto al primo cambio: Cherkez subentra al numero 8 biancoblú.

Al 32’ Zolezi viene ammonito per aver commesso un intervento duro ai danni di un avversario.

Al 26’ la compagine arenzanese torna a rendersi pericolosa non riuscendo tuttavia a trovare la via della rete.

Al 24’ Romano calcia splendidamente una punizione da ottima posizione, ma Poggi risponde presente riuscendo a respingere: brivido per l’Old Boys.

Al 20’ G. Paini cerca il tiro da posizione defilata, ma il suo tentativo termina debole tra le braccia di un attento Bova.

Al 15’ l’Old Boys Rensen alza il baricentro provando a rendersi pericoloso con una serie di azioni manovrate.

Al 9’ ecco la prima chance del match. Poggi risponde presente alzando sopra la traversa un tiro-cross velenosissimo di Ferrara: pallone in corner, brivido per la formazione ospite.

Al 5’ appare immediatamente chiaro il canovaccio tattico del match: attacca il Città di Savona, difende l’Old Boys Rensen.

Alle ore 15.00 prende il via il match.

Arbitro è il signor Filippo Gorlero della sezione di Imperia.

Le formazioni

Città di Savona: Bova, Fancellu, Apicella, Kuci (C), Beani, Matarozzo, Romano, Rizzo, Rapetti, Pondaco, Ferrara.

A disposizione: Siri, Brazzino, Barone, Esposito, Diroccia, Cherkez, Incorvaia, Vicente, Palumbo.

Allenatore: Roberto Biffi.

Old Boys Rensen: Poggi, Battaglia, Rinaldi, Zolezi, Damonte, Bozzo, Piccardo, Patrone, Bozzo, S. Paini, G. Paini (C).

A disposizione: Scaramuzza, Chiastra, Bettella, Pastorino, Conti, Faggi, Franchino, Garetto, Rossi.

Allenatore: Alessio Rolando.



Presentazione

Quiliano. Oggi presso l’Andrea Picasso Città di Savona e Old Boys Rensen si sfidano in occasione della sedicesima giornata di Prima Categoria (Girone B). I biancoblù padroni di casa necessitano di una vittoria per due motivi: agganciare il Multedo tornando ad accreditarsi come principali inseguitori dell’Albissole capolista.