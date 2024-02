Sestrese, Grandoni raddoppia: l’ex Savona e Albenga è il nuovo allenatore della squadra Juniores Interprovinciale

Genova. Una nuova avventura in panchina. Dopo essere stato nominato responsabile del settore giovanile e allenatore della leva 2009 della Sestrese, Alessandro Grandoni raddoppia (anzi, triplica) il suo impegno con i colori verdestellati: è notizia odierna infatti il nuovo incarico dell’ex Albenga e Savona come tecnico della Juniores interprovinciale del club del presidente Bardelli.

L’obiettivo da raggiungere sarà quello di recuperare i due punti dalla vetta ottenendo così la promozione in Juniores d’Eccellenza regionale.

Il comunicato

“La G.S.D. Sestrese Bor. 1919, con in testa il presidente dell’Area Giovani Federico Fogli, annuncia di aver affidato il ruolo di allenatore della Juniores Interprovinciale ad Alessandro Grandoni.

Una figura di grandissima caratura, ex calciatore della Sampdoria e Lazio tra le altre e della Nazionale Italiana, nonché allenatore già con tanta esperienza nonostante la giovane età, in passato alla guida di Fiorentina, Pisa, Scandicci, Savona, Chiesti, Albenga, Praese.

Mister Grandoni è già al lavoro da questa settimana con il nuovo gruppo, che avrà il compito di recuperare il distacco di due punti attuali dalla vetta della classifica e ottenere la promozione nel campionato regionale, raggiungendo l’obiettivo stagionale.

Grandoni è entrato in società a dicembre con il ruolo di Direttore Tecnico del settore giovanile e allenatore dei Giovanissimi Under 15, incarichi che manterrà a pieno regime proseguendo sull’ottima strada già intrapresa in questi primi mesi di esperienza verdestellata; sarà coadiuvato dal vice-allenatore Giovanni Icardi, già presente nello staff tecnico di questo avvio di stagione accanto a mister Giuseppe Catania.

La società saluta con affetto mister Giuseppe Catania, una persona di grande valore umano e calcistico, nonchè di attaccamento ai colori verdestellati (guidati nelle giovanili dal ’96 al 2010, e successivamente nelle ultime due stagioni), ringraziandolo per il grande lavoro in questo anno e mezzo con la preparazione e conseguente “lancio” verso la prima squadra di diversi prodotti del vivaio, il conseguimento di un quarto posto nel campionato regionale nello scorso campionato e il cammino nell’Interprovinciale di questo avvio di stagione.

A mister Grandoni un grande in bocca al lupo per questo nuovo importante incarico all’interno della società”.