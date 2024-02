Festival di Sanremo, la fede calcistica biancorossa di Annalisa suscita l’interesse del noto reporter Gianluca Di Marzio

Carcare. “Si è appena esibita a Sanremo, ma sapete che Annalisa è presidente di una squadra di calcio”? A dirlo con un post è il noto giornalista Gianluca Di Marzio, il più famoso reporter sportivo di calciomercato che dopo aver chiesto a tutti i cantanti in gara al Festival quale sia la loro squadra del cuore, non solo ha inserito la Carcarese nel profilo della star valbormidese, ma ha anche scritto un articolo dedicato ai colori biancorossi.

“C’è chi, come Annalisa, viene da piccole realtà dove i club militano in campionati minori – si legge – La nota cantante non ha mai nascosto la sua fede per la Carcarese, società che milita in Promozione ligure e della quale è presidente onoraria oltrechè tifosa”. E ancora: “Bianco il pane, rosso il vino, Carcarese alè: recita così l’inno della squadra scritto proprio da lei”, che ha intonato lo scorso anno a “W Rai” ospite da Fiorello.

Insomma, se all’inizio della sua carriera alcuni la accusavano di non sentirla mai parlare di Carcare, ora non possono più farlo. Annalisa è biancorossa, e non solo calcisticamente parlando.