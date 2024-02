Annalisa “gioca” nel Genoa: i rossoblu sbarcano nel FantaSanremo e schierano la cantante nel fantasy game del Festival

Liguria. Si chiama FantaGenoa ed è la lega del FantaSanremo creata dal Genoa, promossa attraverso i social ufficiali. A un giorno dall’inizio del Festival sono quasi mille gli iscritti che si sfideranno nel gioco del momento.

Il FantaSanremo è un gioco online che consente di creare squadre (al massimo 5 per utente) e partecipare a delle leghe (al massimo 25 per utente) e si basa, naturalmente sul Festival di Sanremo. Si hanno 100 Baudi (monete virtuali) a disposizione per acquistare 5 cantanti, di cui uno deve essere designato capitano. Ci si sfida sulla base di un regolamento che prevede bonus e malus di diversi punti a seconda che si verifichino alcune situazioni sul palco e fuori dal palco (quelli del capitano vengono raddoppiati nell’ultima puntata). Il gioco è gratuito e si vince la gloria eterna. L’anno scorso hanno partecipato oltre 500 mila squadre. Il calcolo dei bonus e malus viene fatto dagli organizzatori e la classifica viene aggiornata automaticamente (da quest’anno c’è anche una app creata da una Società genovese).

Il Genoa ha anche creato la sua squadra: capitano è Alfa (Andrea De Filippi). L’autore di Bellissimissima, usata per lanciare la maglia dei 130 anni proprio alla festa del Genoa, è genovese e genoanissimo. Il cantante ha risposto con una storia Instagram in cui si fregia di essere “Capitano della squadra della mia squadra”.

Nella rosa dei cinque non poteva mancare Annalisa, ligure e voce di Bellissima, brano utilizzato per la campagna abbonamenti di questa stagione.

Nella squadra ufficiale anche i genovesi Ricchi e Poveri, Emma e i Bnkr44.

Nelle storie Instagram il Genoa ha sfidato Bresh, l’autore di Guasto d’amore che sarà ospite sulla Costa Smeralda giovedì sera e due giocatori: Stefano Sabelli e Alessandro Vogliacco.

Qui il link per iscriversi.