Calcio, la Carcarese sulla Gazzetta dello Sport grazie ad Annalisa. Gandolfo: “Inaspettato e piacevole, tutta Carcare tifa per lei”

Carcare. “Tutto quello che è successo in questi giorni è inaspettato e piacevole”. Il direttore sportivo Edoardo Gandolfo, come tutta la comunità carcarese, oggi ha potuto leggere di Carcare sullo storico quotidiano sportivo nazionale: la “rosea”, la Gazzetta dello Sport.

Con un riferimento anche in prima pagina, è stata pubblicato un articolo relativo alla popolare cantante Annalisa, partecipante al Festival di Sanremo con la canzone “Sinceramente“, e la sua passione per i colori biancorossi. Presidentessa onoraria, autrice dell’inno del club. Insomma, il legame tra la Carcarese e Annalisa Scarrone è molto forte.

“Vedere la nostra squadra comparire sulla Gazzetta dello Sport, con accenni alla sua storia e alla nostra società, è un grande piacere – ha commentato Gandolfo, che è anche intervenuto nell’articolo di questa mattina-. La Carcarese ha l’obiettivo societario di rappresentare i carcaresi e fa il tifo per tutti loro. Ed è bello essere rappresentati da una carcarese d’eccellenza come Annalisa, una grandissima artista e una persona speciale. Speriamo che lei possa ottenere un grande risultato a Sanremo ma, a prescindere da questo, sta avendo una carriera strepitosa e tutti noi siamo fieri di lei“.

I biancorossi ora hanno la testa a domenica, visto l’impegno sul campo della capolista San Francesco Loano: “Andremo giocarci una partita importante. Sarà molto difficile ma arriviamo da un buon momento in cui abbiamo messo fuori la testa, ritrovando la serenità necessaria per affrontare le gare con entusiasmo. Speriamo di fare un buon risultato per il lavoro che esprimono squadra, staff tecnico e dirigenza. Ci meritiamo una gioia“.

Dopo la kermesse della canzone italiana e la gara dell’Ellena ci sarà occasione per organizzare un evento insieme alla cantante? “Non vogliamo disturbarla troppo – risponde francamente il direttore sportivo -. Carcare è casa sua ed è un posto dove può sentirsi libera di vivere la quotidianità del paese con serenità. Ovviamente, se ci sarà occasione di organizzare qualche evento o iniziativa con Annalisa, ci farebbe enormemente piacere. Magari sull’aspetto sociale per il nostro settore giovanile. Il rapporto con lei è ottimo e di amicizia, quindi se ci sarà modo assolutamente sarebbe una bellissima occasione per la nostra società“.